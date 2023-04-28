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ولي عهد الشارقة وعبدالله بن سالم يشيدان بالفوز بكأس رئيس الدولة

ولي عهد الشارقة وعبدالله بن سالم يشيدان بالفوز بكأس رئيس الدولة
29 ابريل 2023 02:03

الشارقة (وام)

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هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز الفريق الأول لنادي الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. وثمن سموه الإنجاز الجديد لفريق كرة القدم والذي يعد استكمالاً لمسيرة البطولات والإنجازات التي حققها الفريق طوال تاريخه الذي حصل فيه على مختلف البطولات والألقاب. وهنأ سمو ولي عهد الشارقة جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومحبي النادي وكافة جماهيره الوفية على تحقيق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة متمنياً للفريق المزيد من الإنجازات.
ورفع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز فريق الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأوضح سموه، أن الإنجاز الجديد لنادي الشارقة يعزز من مسيرته الحافلة بالبطولات المتنوعة والتي حصدها الفريق في مسيرته المميزة. وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير الوفية على التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة متمنياً لهم الاستمرار في تحقيق البطولات والمنافسة بشكل دائم.

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