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الرياضي

سلطان بن أحمد القاسمي يهنئ بالفوز بكأس رئيس الدولة

سلطان بن أحمد القاسمي يهنئ بالفوز بكأس رئيس الدولة
29 ابريل 2023 02:03

الشارقة (وام)

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هنأ سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتتويج فريق الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشار سموه إلى أن الفرحة كبيرة للفريق الفائز بهذه البطولة التي تعد أغلى الكؤوس لأنها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، موضحاً أن الإنجاز يعد تتويجاً لجهود الفريق طوال الموسم.
وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير التي وقفت خلف الفريق، متمنياً للشارقة المزيد من الإنجازات.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
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نادي الشارقة
كأس رئيس الدولة
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