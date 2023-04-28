بجدارة.. رموز الإيذاع لـ«الرئاسة» في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

شهدت منافسات اليوم السابع من المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023» التي أقيمت أمس في عاصمة ميادين الهجن بالوثبة، تألق مؤسسة هجن الرئاسة التي سيطرت على رموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ في المواجهة الثانية للمؤسسات الكبرى في عالم الهجن خلال النسخة الحالية للمهرجان.

حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس طيران الرئاسة، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، إلى جانب جمع كبير من محبي وعشاق رياضة الهجن. وحلقت مؤسسة هجن الرئاسة مع رموز الإيذاع التي شهدها الميدان الجنوبي لمسافة 6 كلم مع «سمحة» و«سمران» بقيادة المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري، حيث كسبت «سمحة» رمز الإيذاع الأبكار المفتوح بعد أن تقدمت في الأمتار الأخيرة نحو خط الختام لتكسب الناموس بزمن قدره 8:43:2، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان المفتوح طار «سمران» بالشعار الأحمر مع المركز الأول والبندقية بعد أن وصل إلى خط النهاية بزمن قدره 8:42:2، وبعد ختام المنافسات توج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بالكأس والبندقية..

وفي أشواط الفترة الأولى التي سبقت انطلاقة أشواط الرموز تصدرت «الشاهينية» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي مراحل الشوط التي تواصلت على مدار 6 كلم وأنهت المسافة بزمن قدره 8:57:0، وفي الشوط الثاني طار «هملول» لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي بالمركز الأول وناموس الشوط وقطع المسافة في 9:04:4، وفي الشوط الثالث فازت «أتعاب» لهجن الشيحانية والمضمر محمد خالد العطية بالمركز الأول وبزمن قدره 8:59:05، وفي الشوط الرابع كسب «هملول» لهجن الرئاسة والمضمر علي بن جميل الوهيبي المركز الأول وبزمن بلغ 8:59:2، وفي الشوط الخامس والأخير طارت «الصمود» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بالمركز الأول والناموس وبزمن قدره 8:56:7.

«غنايم» والصدارة

فازت «غنايم» لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع المضمر عوض مبارك المهيري، واختتمت العاصفة أشواط الفترة الصباحية بفوز «الشاهينية» مع المضمر غياث الهلالي.

فاز 6 من المزايدين الذين بلغ عددهم في اليوم الأول 18 مزايداً وفي اليوم الثاني 29 مزايداً، على خدمات فحص الجينات في المختبر، خلال عملية السحب التي تمت بالمزاد، الذي جاءت المنافسة فحامية، وتعدت المزايدة فيه على أكثر من بكرة حاجز الـ350 ألف درهم.

«الشعار الأحمر».. «9 نجوم» في «الصباحية»

سيطرت هجن الرئاسة على أغلب أشواط الفترة الصباحية لمنافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة أمس.

ونجح الشعار الأحمرد في حصد لقب 9 أشواط من أصل 19 شوطاً أقيمت في الفترة الصباحية، وسط تألق واضح لمضمري هجن الرئاسة التي ظهرت بشكل متميز، فيما واصلت هجن الشحانية والعاصفة حضورها وحصدت الأولى 6 القاب، والثانية 4 ألقاب. وكانت البداية مع هجن الشحانية التي حصدت ناموس الشوط الأول، بفوز «هبايب» بقيادة المضمر محمد خالد العطية، بتوقيت وقدره 8:65:3 دقيقة، وتسلمت هجن الرئاسة الراية وحصدت لقبين في الشوط الثاني والثالث، عن طريق «محتفل» مع المضمر سالم سعيد عمان المهيري، بتوقيت وقدره 8:54:0 (أفضل توقيت)، و«المسك» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بتوقيت وقدره 8:57:9 دقيقة. بينما توج بالشوط الرابع «مهول» لهجن الشحانية، بقيادة المضمر فاران حمد بن قريع، وفي الشوط الخامس كانت «مغيضة» لهجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية على موعد مع ناموس الشوط. وعادت هجن الرئاسة وحصدت 3 القاب تواليا، جاء الأول، في الشوط السادس عبر «نسيم» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، وفي الشوط السابع عن طريق «شاهين» بقيادة المضمر راشد محمد بالسم المنصوري، وفي الشوط الثامن مع «الهبيبة» مع المضمر محمد بن زيتون المهيري. ودخلت هجن العاصفة على الخط، وحققت أول القابها عبر«الشاهينية» بقيادة غيات الهلالي في الشوط التاسع، وعادت هجن الشحانية للفوز، نال «الفارس» ناموس عشار الأشواط مع المضمر محمد بن خالد العطية. وفاز شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ناموس الشوطين التاسع والحادي عشر بقيادة المضمر محفوظ خميس الجنيبي، فيما كان لقب الشوط العاشر من نصيب هجن العاصفة.

وواصل الشعار الأحمر تألقه في أشواط الصباح وحصد أن تفوق في الأشواط من الحادي عشر وحتى الثالث عشر، بفوز «سلهود» مع المضمر المتوهج محمد بن زيتون المهيري، و«الشاهينية» مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، و«الشامي» مع المضمر محمد بن زيتون المهيري. وذهب ناموس الشوط الرابع عشر إلى هجن الشحانية بفوز«غزلان» مع المضمر فاران محمد حمد بن قريع، وفازت هجن الرئاسة بالشوط 15 عبر «شواهين» بقيادة المضمر سالم سعيد بن عمان المهيري، وسجلت هجن العاصفة نقطتين مع المضمر غياب الهلالي، بفوز «شاهين» في الشوط 16 و«الشاهينية» في الشوط 17.

4 ملايين درهم حصيلة مزاد «العلمية المتقدمة»

بلغت حصيلة مزاد الهجن الذي تنظمه المجموعة العلمية المتقدمة في نسخته الـ42، ضمن فعاليات مهرجان ختامي الوثبة 2023، وتحتضنه منصة المزادات الجديدة في سوق الوثبة 4.142.250 درهماً، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث بيعت خلاله 48 حاشياً و15 فحل إنتاج من الزمول. وثمن خليفة عبد الله النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمزاد، دعم القيادة الرشيدة لرياضة الهجن، مؤكداً أن المجموعة العلمية المتقدمة تلعب دوراً مهماً في الارتقاء بهذه الرياضة، من خلال الإنتاج الذي تقدمه بشكل مستمر، والذي يأتي من أفضل السلالات، حيث وظفت العلم الحديث بكل إمكانياته لرفد سباقات الهجن بأجود وأنقى الأنواع، وهو ما يمثل حافزاً للملاك لتحسين السلالات، لتنتج نقلة كبيرة في سباقات الهجن، حيث أثبتت التجربة أن نقل الأجنة التي تعتمد عليه المجموعة العلمية المتقدمة في إنتاجها، ساهم بشكل فعال في الطفرة التي تعيشها رياضة سباقات الهجن.

وقال: المزاد في هذه النسخة والذي جاء ضمن فعاليات المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ختامي الوثبة 2023، أعتمد على تقديم نوعية مميزة من الأبكار وزمول الإنتاج، وقد كان الإقبال من الملاك قوياً وهو ما أظهرته المنافسة على عمليات الشراء وهذا يعكس السمعة والقيمة العالية التي يتمتع بها المزاد، ونحن سعداء جداً بهذه النسخة التي تأتي ضمن سلسلة طويلة من المزادات التي أقامتها «المجموعة» وسنحافظ عليها في الفترة المقبلة بذات الوتيرة.

وشكر النعيمي المزايدين الذين شاركوا في المزاد، وأيضاً أعضاء اللجنة المنظمة، على ما بذلوه من جهد في إخراج المزاد بطريقة احترافية، ليمضي الحدث بسلاسة ومن دون أي أخطاء، كما هنأ الفائزين بخدمات فحص الجينات في المختبر، التي تم السحب عليها خلال المزاد متمنياً التوفيق للجميع.

البرطماني: القلعة الحمراء تحتكر الصدارة بـ«القوة الضاربة»

أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن هجن الرئاسة فرضت نفسها بالقوة الضاربة لليوم الثاني على التوالي، في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتألقها اللافت واستحواذها عن جدارة على رمزي الإيذاع في اليوم الثاني لسباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ، ليواصل «الشعار الأحمر» احتكار الناموس بعد أن حلق برمزي اللقايا في اليوم الأول.

وقال البرطماني: «سمحة» حلقت بكأس الأبكار المفتوح و«سمران» ببندقية الجعدان المفتوح مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الذي يواصل حصد الرموز لليوم الثاني على التوالي، وعند احتدام المنافسة كانت «سمحة» على الموعد في المرحلة الحاسمة، وكسبت التحدي الكبير وسط منافسة شرسة مع أقطاب المنافسة الخليجية، وأيضاً تكرر المشهد في شوط الجعدان حيث كانت المعركة حامية الوطيس على مشارف خط النهاية وتحديداً عند المائة متر الأخيرة، ليبرز «سمران» ويكسب الرهان والبندقية بصورة رائعة.

وأضاف: الأيام المقبلة تعود منافسات أبناء القبائل بالميدان الغربي لمسافة 8 كلم، وينتظر أن تكون المنافسة قوية وحافلة في امتداد لما شهده «ختامي الوثبة» من أداء عال ومبهر.