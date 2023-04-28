«أبوظبي الوطنية لمحترفي الجو جيتسو» تنطلق في الصين

هانجزو (وام)



أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، تنظيم أول بطولة رياضية في الصين، بعد جائحة كورونا في مدينة هانجزو، بالتعاون مع الرؤية العالمية للإدارة الرياضية «IVSM»، حيث يجتمع أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من مختلف الدول للانضمام إلى البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو للبدلة ومن دون بدلة السبت والأحد للمنافسة على الألقاب.

وتأتي تلك الخطوة لتعزيز التزام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بتطوير هذه الرياضة في الصين ونشرها عالمياً.

وتستضيف البطولة، إحدى صالات مجمع «لينبينج» الرياضي، وهو المكان نفسه الذي يستضيف منافسات دورة الألعاب الآسيوية في أكتوبر المقبل، ويعد رمزاً رياضياً كبيراً للمدينة تم تجهيزه بأفضل المعدات للحدث الكبير الذي يشارك به الآلاف من اللاعبين واللاعبات، بمن فيهم اللاعب الصيني الأشهر «يي يوان»، صاحب الحزام الأسود الذي لم يسبق له الخسارة أبداً في أي من بطولات الرابطة في الصين، بالإضافة إلى لاعبين ولاعبات من الإمارات يستعدون للمشاركة في بطولات واستحقاقات قادمة.

وتم تخصيص نزالات اليومين للاعبين واللاعبات من مختلف الفئات والأحزمة، ويديرها حكام دوليون، لتشهد تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا التحكيمية، وهي «عين الصقر»، وآخر التعديلات في لوائح التحكيم الدولي التي تسهم في تعزيز مكانة تلك الرياضة بالعالم، على ضوء الخطة الاستراتيجية التي تقوم رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بتطبيقها على أرض الواقع لتصبح الإمارات أكبر مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم.

وأكد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتخاذ الدولي، رئيس رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، أن أبوظبي تملك سجلاً متميزاً في تنظيم البطولات الرياضية الدولية، ما ساهم في تعزيز مكانتها عاصمة عالمية لرياضة الجو جيتسو، ومنصة ملهمة لنشر وتطوير اللعبة في العالم، معتبراً هذه البطولات فرصة للتأكيد على قيمة ومكانة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وقدرتها على تنظيم وإدارة أهم المحافل العالمية الرياضية بشكل عام، وتعزيز الروابط الرياضية والثقافية مع العديد من الدول والمنظمات العالمية، بالإضافة إلى منح الفرص للمواهب الرياضية المحلية للتألق على المستوى الدولي، ونشر قيم رياضة الجو جيتسو التي تركز على الانضباط والثقة في النفس والتحمل والصبر واحترام المنافس.

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، الموجود في مدينة هانجزو، أن كل الترتيبات تسير على أفضل ما يكون مع الشركاء في الصين، وأن البطولة تتوافر لها كل عوامل النجاح، وأن هناك تعاوناً كبيراً بين اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو من ناحية، والجهات المعنية في الصين لنشر وتطوير اللعبة، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة التي ستشارك في الحدث تعكس مدى النجاح في تطبيق برامج نشر اللعبة والكشف عن المواهب.

وأوضح البحري أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو تنظم ما يزيد على 180 بطولة حول العالم في أهم مدن العالم، بمعايير احترافية عالية، وتجد في كل يوم مطالب جديدة لتنظيم بطولات في مدن جديدة، على ضوء نجاحاتها في توفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين واللاعبات من محبي ومنتسبي رياضة الجو جيتسو، وتقديم الحوافز المناسبة للكشف عن المواهب وصناعة الأبطال.