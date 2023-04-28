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الرياضي

فارس خلف المزروعي يزور مهرجان سباق دلما التاريخي

فارس خلف المزروعي يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
28 ابريل 2023 21:16

الظفرة (وام)


زار معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، فعاليات ومسابقات مهرجان سباق دلما التاريخي بدورته السادسة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويستمر في جزيرة دلما حتى 7 مايو المقبل.

 

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وتجول معاليه في السوق الشعبي، يرافقه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، واطلع على أجنحته التي تقام على مساحة 25 ألف متر مربع، وتضم محلات للأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمواهب من أهل جزيرة دلما، إلى جانب أركان وأجنحة المؤسسات الوطنية الراعية والداعمة والمشاركة.
واطلع معاليه على المسابقات البحرية التراثية، التي يحتضنها المهرجان، ومنها سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وسباق دلما لقوارب التجديف التراثي، وبطولة دلما لصيد الشعري، إلى جانب المسابقات الرياضية المتنوعة «سباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، وسباق الدراجات الهوائية، وبطولتا كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، وسباق السباحة، سباق الجري»، وغيرها من المسابقات التراثية والشعبية التي يتنافس فيها الكبار والصغار.
وزار معاليه بيت النوخذة وقرية الطفل والفعاليات والمسابقات التراثية المتنوعة التي تقام في قلب السوق، وشاهد جانباً من عروض فرق أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للجنة، والمسابقات الثقافية التي تقدم على المسرح لزوار المهرجان.
والتقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي النواخذة والبحارة المشاركين في سباقي دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ودلما لقوارب التجديف التراثي.

الإمارات
أبوظبي
فارس خلف المزروعي
مهرجان سباق دلما التاريخي
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