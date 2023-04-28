اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل الإدارة القانونية



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت جلسات اليوم الأول من ورشة الإدارة القانونية التي يُنظمها اتحاد الكرة على مدار يومين بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبمشاركة ممثلي الإدارات القانونية في رابطة المحترفين وأندية الدولة.

وافتتح محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة فعاليات ورشة العمل، حيثُ رحب بممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونقل لهم تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة، مثمناً التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين الاتحادين الإماراتي والدولي، والذي يهدف إلى الإطلاع والإلمام بكافة الأمور القانونية والإدارية التي تُنظم نشاط كرة القدم في دولة الإمارات، والالتزام بآلية عمل الإجراءات الإدارية بين اتحاد الكرة والأندية واللاعبين بصورة قانونية وسليمة، وبما يحقق المحافظة على حقوق جميع الأطراف.

أدار جلسات ورشة العمل الدكتور يان كلاينر مدير إدارة التشريعات بـ «الفيفا»، وميجيل ليتارد مدير إدارة القضايا، وجايكس بلوندين مدير إدارة تنفيذ التشريعات، وكرستينا بيريز مستشار قانوني أول في إدارة القضايا، وأميركو اسبلرجس مدير قسم أوضاع وانتقالات اللاعبين، ولويس فيلاس مدير إدارة الوكلاء، وتوبياس بوليجار مستشار قانوني أول، المسؤول عن اللاعبين دون السن القانوني «القصر» في الاتحاد الدولي.

‏وتناولت الورشة في اليوم الأول مجموعة من الموضوعات المهمة التي تعني بشؤون اللاعبين دون السن القانونية «القصر»، ونظام التطابق الإلكتروني لانتقالات اللاعبين، وشرح وافٍ للائحة الوكلاء الجديدة المعتمدة من الاتحاد الدولي، بالإضافة لأهم القضايا المتعلقة بالمنازعات الخاصة بعقود اللاعبين.

‏وتُستكمل جلسات ورشة العمل بمناقشة إجراءات التقاضي أمام الاتحاد الدولي، والاطلاع على آخر التعديلات الخاصة بمحكمة التحكيم الرياضية «CAS».