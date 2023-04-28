كوزمين والعين.. «التحدي المستمر»!



سلطان آل علي (دبي)



تنتظر الجماهير الإماراتية الليلة مواجهة خاصة بين مدرب الشارقة أولاريو كوزمين، وناديه السابق العين، في النهائي الكبير بين «الملك» و«الزعيم» على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

دون كوزمين الذي حقق أرقاماً مذهلة مع العين خلال موسمين في 2011-2012 و2012-2013 اسمه في تاريخ «الزعيم» وأصبح بعد ذلك الغريم التقليدي المستمر سواء مع شباب الأهلي أو الشارقة.

وبدأت مواجهات كوزمين أمام العين في موسم 2013-2014، بعد انتقاله إلى شباب الأهلي.

وبلغ عدد المباريات مع العين في كل البطولات21 مباراة بقيادة شباب الأهلي والشارقة.

والمصادفة أنّ أرقام الفوز والتعادل والخسارة متساوية بـ7 مباريات لكل حالة.

وعلى مستوى التسجيل واستقبال الأهداف، سجل 26 هدفاً واستقبل 25 هدفاً، ليبدو التقارب واضحاً وجلياً، كما خرج في 9 مباريات من 21 بشباك نظيفة.

وعلى صعيد حسم البطولات والمباريات النهائية، نجد أنّ «القيصر الروماني» يملك تفوقاً تاريخياً على «الزعيم»، حيث حقق كوزمين 3 ألقاب سوبر على حساب العين، منها مرتان مع شباب الأهلي، الأولى في 2013-2014 بركلات الترجيح، بعد التعادل سلباً، والثانية في 2014-2015 بنتيجة 1-0.

وحقق بطولة السوبر الثالثة له مع الشارقة بهذا الموسم 2022-2023 بنتيجة 1-0.

وفي الدوري، تنافس كوزمين والعين بشكل مباشر في مرة واحدة فقط وذلك في 2015-2016، عندما ذهب الدرع لشباب الأهلي الذي يقوده الروماني، وتمكّن شباب الأهلي من الفوز في المواجهة الحاسمة على العين 1-0 في الجولة 23 من عمر المسابقة.

وحضرت المنافسة بين الفريقين الكبيرين على المستوى القاري في تلك الفترة، حيث تقابل شباب الأهلي بقيادة كوزمين، والعين في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2015، وتمكّن كوزمين من إقصاء العين، بعد التعادل ذهاباً 0-0 على ملعب بدبي، والتعادل 3-3 في العين.

ولكن على الجانب الآخر من التاريخ، والذي يتسلح به «الزعيم» اليوم، نجد أنّ المسابقة الوحيدة التي لم يستطع فيها كوزمين التفوق على العين هي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخسر الروماني أمام العين في نهائي 2014 بقيادة شباب الأهلي 1-0.

تلك الخسارة التي حرمت «الفرسان» وكوزمين من تحقيق رباعية تاريخية لم يشهد التاريخ مثيلها، كما خسر شباب الأهلي مجدداً أمام العين في نسخة 2016، وهذه المرة بدور الـ16 وبنتيجة 3-1 في الأوقات الإضافية، ليُقصى كوزمين من المنافسة.

ويتقابل كوزمين والعين مجدداً في نهائي الكأس، ولكن هذه المرة بقيادة الشارقة وليس شباب الأهلي، ويسعى الروماني لتحقيق لقبه الثالث مع «الملك» بعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس السوبر، كما يمكن للأقدار أن تجمع الكبيرين مرة أخرى على نهائي بطولة مصرف أبوظبي الإسلامي في مايو المقبل.