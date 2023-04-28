هدف الزمالك والأهلي «المراوغ الأول» في «دورينا»

معتز الشامي (دبي)



واصل المغربي أشرف بن شرقي التألق في ملاعب «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، محققاً رقماً متميزاً، على المستوى الفني مع الجزيرة هذا الموسم، رغم ابتعاد «فخر أبوظبي» عن المنافسة على لقب الدوري، إلا أن الحضور اللافت لبن شرقي ميز مسيرته مع فريقه.

وانتقل ابن شرقي من الزمالك المصري مطلع الموسم الجاري، بعقد انتقال حر إلى الجزيرة، ووقع لمدة موسمين، إلا أن النجم المغربي، لا يزال حديث الصباح والمساء في الدوري المصري، بسبب تألقه اللافت مع «الفارس الأبيض»، بعدما قاده إلى التتويج بلقب الدوري وبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولا يزال بن شرقي مطلوبا للعودة إلى الزمالك، بل ودخل النادي «الأبيض» صراعاً جديداً مع الأهلي، وفق وسائل إعلام مصرية، من أجل ضمان عودة ابن شرقي لصفوفه، في ظل أنباء عن رغبة الأهلي في التعاقد مع المغربي الدولي، والذي سبق وأن رفض عرضاً مغرياً من الغريم التقليدي للزمالك، بعد انتهاء عقده وعدم التجديد، ولكنه اختار الانتقال إلى الدوري الإماراتي.

وحقق ابن شرقي مع الجزيرة رقماً لافتاً، بعدما أحتل صدارة قائمة اللاعبين، الأكثر مراوغة ناجحة، في «دوري أدنوك للمحترفين»، عقب مرور «24 جولة»، وجاء بن شرقي في صدارة القائمة، بمعدل 70 مراوغة، وذلك قبل نهاية المسابقة بجولتين، متفوقًا على كل لاعبي الدوري بحسب إحصائية رسمية أكدتها رابطة المحترفين.



اللاعبون الأكثر مراوغة ناجحة

أشرف بن شرقي «الجزيرة» 70

ريان مينديز «النصر» 66

أيلتون فيليبي «خورفكان» 61

نيكولاس خمينيز «بني ياس» 59

فابيو ليما «الوصل» 54

سيكو بابا «البطائح» 48