«بناء الأجسام» يشارك في 19 بطولة

دبي (وام)



أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، عن خطة استراتيجية تتضمن إقامة، والمشاركة في 19 بطولة محلية وآسيوية ودولية حتى نهاية العام الجاري.

ويشهد مايو المقبل إقامة بطولة «بورميت رايزينج»، والتي تقام في الفجيرة، فيما يشهد يونيو، المشاركة في بطولة «آسيا أفريقيا» للبنش بريس والقوة البدنية التي تقام في هونج كونج، فيما يشارك ببطولة «غرب آسيا» بالسعودية خلال يوليو.

وفي أغسطس، ينظم الاتحاد 3 بطولات، ويشارك في بطولتين خارجيتين، حيث ينظم بطولة «دبا كلاسيك الخامسة» في مركز التجارة العالمي بدبي، وبطولة «الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك» في أم القيوين، بالإضافة إلى «كأس آسيا للجامعات» في جامعة الشارقة. وخلال الشهر نفسه يشارك الاتحاد في بطولة «آسيا لبناء الأجسام» في بيروت، وبطولة «غرب آسيا» في البحرين. كما يشهد أغسطس، المشاركة في بطولة «آسيا للبنش بريس»، والتي تقام في اليابان، بالإضافة إلى بطولة «دبي بينوس كلاسيك» والتي تقام في دبي، خلال سبتمبر.

بينما يهد أكتوبر تنظيم بطولات «ماستر آند مسز وورلد للهواة والمحترفين»، وتقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وبطولة «مستر يونيفرس أبوظبي الدولية» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، والمشاركة في 3 بطولات خارجية هي «البطولة العربية»، وبطولة الخليج الأولى في البحرين، وبطولة ألعاب القتال العالمية في السعودية.

وفي نوفمبر 2023، ينظم الاتحاد بطولة» أم القيوين لبناء الأجسام، وكذلك بطولة دبي مصل كلاسيك، فيما يشارك في بطولة العالم لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إسبانيا، وبطولة آسيا كلاسيك في ماليزيا.