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كأس البولو بين «الحبتور» و«أنكورا»

كأس البولو بين «الحبتور» و«أنكورا»
28 ابريل 2023 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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يلتقي «الحبتور» و«أنكورا لامار»، يوم السبت، في نهائي كأس دبي للبولو، وتسبقها مباراة «كأس الترضية» بين «بي بي اس» و«الباشا»، بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.
ويمثل «الحبتور» خلف الحبتور ورجا أبو الجبين ومحمد الحبتور ودياز البريدي، ويتمتع «الحبتور» منذ البداية بحصوله على هدف ونصف هدف، بسبب فارق التصنيف، بينما يضم «لاكنور لامار»، ريان العجاجي وخالد العمران وتوماس اريارتي.
وفي «كأس الترضية»، يمثل «بي بي اس»، الشيخة عليا آل مكتوم، وبيتراسبانكو، ومحمد خالد عبد الغفار، ووتوماس بلاسيوس، وفي المقابل يمثل «الباشا» كل من هاني جابش وطارق الحبتور وحبتور الحبتور وخوستو كوتينيو.
وانتزع «الحبتور» فوزاً صعباً على «الباشا» 4.5-4، بينما حقق «أنكورا» فوزه الثاني على «بي بي اس» 5- 4.4.

البولو
دبي
كأس دبي للبولو
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