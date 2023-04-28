السبت 29 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الزعابي يشارك في «مونديال الدواثلون»

الزعابي يشارك في «مونديال الدواثلون»
28 ابريل 2023 14:30

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الدبلوماسية العربية مهمة لإنهاء الأزمة السورية
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نواصل إسهاماتنا العلمية في الفضاء.. وفخورون بالنيادي


يشارك سعود الزعابي لاعب منتخب الترايثلون في بطولة العالم للدواثلون التي تنطلق يوم السبت، بمدينة إيبيزا الإسبانية، وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل، ويحتل الزعابي «المركز 19» في التصنيف العالمي، ويطمح إلى إنجاز جديد لرياضة الإمارات في البطولة.
وأكد أحمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد، أن اللاعب جاهز فنياً وبدنياً من أجل تحقيق إنجاز للدولة في «مونديال الدواثلون»، كما أنه يمتلك الكثير من الإمكانات والمؤهلات التي تجعله منافساً على المراكز الأولى في البطولة التي تضم أبطال العالم من مختلف القارات.
وقال سعود الزعابي: المنافسة على المراكز الأولى أصحبت هدفاً له، كما أن البطولة إضافة فنية واحتكاك قوي، استعداداً لبطولات أخرى تزيد من رصيد أي لاعب وترفع من مستواه الفني، وطموحي أن أحقق إنجازاً للإمارات في الحدث العالمي.
سبق أن فاز الزعابي بالميدالية الفضية في بطولة العالم للدواثلون عام 2021، وفضية البطولة الآسيوية للدواثلون التي أقيمت بماليزيا في أكتوبر الماضي، كما شارك في دورة الألعاب العالمية بأميركا.

الإمارات
إسبانيا
الترايثلون
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
الشارقة يدخل التاريخ بـ «الثنائية المتتالية» للمرة الثالثة
الرياضي
الشارقة يدخل التاريخ بـ «الثنائية المتتالية» للمرة الثالثة
اليوم 13:30
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا
عربي ودولي
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا
اليوم 13:17
نابولي يستعد لتجديد ذكريات «مارادونا 87 و90»
الرياضي
نابولي يستعد لتجديد ذكريات «مارادونا 87 و90»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©