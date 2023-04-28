الزعابي يشارك في «مونديال الدواثلون»



دبي (الاتحاد)



يشارك سعود الزعابي لاعب منتخب الترايثلون في بطولة العالم للدواثلون التي تنطلق يوم السبت، بمدينة إيبيزا الإسبانية، وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل، ويحتل الزعابي «المركز 19» في التصنيف العالمي، ويطمح إلى إنجاز جديد لرياضة الإمارات في البطولة.

وأكد أحمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد، أن اللاعب جاهز فنياً وبدنياً من أجل تحقيق إنجاز للدولة في «مونديال الدواثلون»، كما أنه يمتلك الكثير من الإمكانات والمؤهلات التي تجعله منافساً على المراكز الأولى في البطولة التي تضم أبطال العالم من مختلف القارات.

وقال سعود الزعابي: المنافسة على المراكز الأولى أصحبت هدفاً له، كما أن البطولة إضافة فنية واحتكاك قوي، استعداداً لبطولات أخرى تزيد من رصيد أي لاعب وترفع من مستواه الفني، وطموحي أن أحقق إنجازاً للإمارات في الحدث العالمي.

سبق أن فاز الزعابي بالميدالية الفضية في بطولة العالم للدواثلون عام 2021، وفضية البطولة الآسيوية للدواثلون التي أقيمت بماليزيا في أكتوبر الماضي، كما شارك في دورة الألعاب العالمية بأميركا.