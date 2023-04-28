الإمارات تحصد الميدالية الثالثة في «غرب آسيا للقوى»



الدوحة (وام)



فاز سالم البلوشي لاعب منتخبنا الوطني بالميدالية الفضية في مسابقة «الوثب الطويل» ببطولة غرب آسيا لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

تنتظر البلوشي مشاركة أخرى مرتقبة في مسابقة «الوثب الثلاثي» بطموحات كبيرة للوصول إلى منصة التتويج لاسيما أن المستوى الفني للاعب شهد تطوراً لافتاً.

ورفعت بعثة الإمارات رصيدها في البطولة إلى 3 ميداليات، بعد تتويج البطل الشعالي حسن النعيمي بذهبية المشي السريع لمسافة 10 كلم، وفاطمة الحوسني بالميدالية الفضية في «دفع الجلة»، حيث يشارك منتخبنا بـ 12 لاعباً ولاعبة.