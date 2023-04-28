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الرياضي

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم ورشة عمل بعنوان «دورة تحكيم في الشطرنج»

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم ورشة عمل بعنوان «دورة تحكيم في الشطرنج»
28 ابريل 2023 11:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورشة عمل بعنوان «دورة تحكيم في الشطرنج»، يوم السبت مقر نادي أبوظبي للسيدات، وتهدف الورشة للتعريف بواجبات ومهام الحكم وقانون الشطرنج، والمواصفات القانونية لأدوات الشطرنج، والفرق بين أدوات الشطرنج الكلاسيك والسريع والخاطف، وفهم أساسيات رقعة الشطرنج، وأسماء القطع، وفهم تحركات كل قطعة، وقيمتها، وغيرها من المتطلبات الخاصة برقعة «الأذكياء».
كما تهدف لاستقطاب السيدات للمشاركة في بناء قاعدة نسائية رياضية في شتى المجالات والخبرات الرياضية، وإتاحة الفرص للمشاركة في مجال التحكيم على مستوى الدولة.
وستحصل المشاركات على شهادة معتمدة من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وفرصة التحكيم في النسخة الخامسة من بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات.
وتقام الورشة على هامش النسخة الخامسة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف للسيدات التي تنطلق الأحد المقبل برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
كما تحظى البطولة بدعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.
وتحرص أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على ترسيخ مكانتها الريادية في تصميم المبادرات المجتمعية والثقافية التي تسهم في الارتقاء بالقدرات وتطوير المهارات ودعم تمكين المرأة في المجال الرياضي، والتشجيع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة وفق أفضل الممارسات. 

الإمارات
أبوظبي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
نادي أبوظبي للسيدات
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