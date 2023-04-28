سلتيكس يطيح رأس هوكس!



لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجل جايلن براون وجايسون تايتوم 62 نقطة مجتمعَين، وقادا بوسطن سلتيكس، إلى فوز مثير على مضيفه أتلانتا هوكس 128-120 وحسم سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية 4-2، ليبلغ الفريق نصف نهائي المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وضرب سلتيكس، وصيف الموسم الماضي، بعد خسارته ضد جولدن ستايت ووريرز، موعداً في نصف نهائي المنطقة مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ونجميه الكاميروني جويل إمبيد وجيمس هاردن.

وسجل تراي يونج نجم المباراة الخامسة في بوسطن، بعد ثلاثية قاتلة في الثواني الأخيرة، جرّت السلسلة إلى مباراة سادسة في أتلانتا، 30 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

لكن يونج لم يرتق إلى المستوى في الشوط الثاني مكتفياً بخمس نقاط بعد الاستراحة، وسدد 9 محاولات ناجحة من أصل 28 في المباراة.

أحرز بروان 32 نقطة مقابل 30 لتايتوم لسلتيكس الذي سجل 11 نقطة توالياً في الربع الأخير مهّدت للفوز، بعد أن تبادل الفريقان التقدم 22 مرة في المباراة وتعادلا في 15 مناسبة.

قال تايتوم لإذاعة تي إن تي بعد المباراة: أعتقد أنه قبل أربع دقائق من نهاية الربع الرابع، سددنا كرات ناجحة، تحدثنا عن ذلك قبل المباراة، أن نفعل كل ما يتطلبه الأمر.

تبدّل التقدم سبع مرات في الربع الأخير وحده، عادل بروان الأرقام بثلاثية، ثم منح آل هورفورد، لاعب هوكس السابق، التقدم لسلتيكس بثلاثية قبل 3:35 دقائق من النهاية «116-113»، ليحافظ الفريق على الأفضلية حتى النهاية.

سجل تايتوم ثلاثية أخرى بعدها، ومن ثم قام بروان بتصد، قبل أن يضيف تايتوم ثنائية ليكمل سلتيكس 11 نقطة توالياً قبل 2:07 دقيقتين من الصافرة.

ولم ينجح بعدها هوكس في تقليص الفارق الى أقل من خمس نقاط.

أنهى ماركوس سمارت المباراة مع 22 نقطة لسلتيكس، فيما أضاف مالكولم بروجدون 17 من مقاعد البدلاء.

قال مدرب سلتيكس جو مازولا: أعتقد أن سمارت كان رائعاً، لاسيما في الدقائق الأخيرة من الربع الرابع، لقد ساهم في تنظيمنا.

أقر يونج الذي أحرز 38 نقطة في المباراة الخامسة، أنه لم يكن قادراً على مواجهة سمارت في الشوط الثاني «ماركوس كان عدوانيًا للغاية، في الشوط الثاني، كان قريباً أكثر مني، رفعوا أداءهم على الصعيد البدني، كان الأمر صعباً».

بدوره، اعترف مدرب هوكس كوين سنايدر بقوة سلتيكس «من الواضح أنه كان من الصعب التعامل مع تايتوم وبراون، وهو ما نتوقعه».

نجح سلتيكس بـ18 ثلاثية من أصل 42 محاولة، بينها ست لبراون، كما سجل كل لاعب أساسي في بوسطن واحدة على الأقل.

قال يونج «أحيانًا علينا فقط الإشادة عندما يستحقون ذلك».

ويستضيف بوسطن سلتيكس، المصنف الثاني في الشرقية ولكن الأعلى الذي بقي في المنطقة، بعد الخروج المفاجئ لميلووكي باكس الأول على يد ميامي هيت الثامن 4-1، فيلادلفيا سفنتي سيكرز في المباراة الأولى من نصف نهائي المنطقة الاثنين.

وكان فيلادلفيا أنهى سلسلة نظيفة 4-0 أمام بروكلين نتس.

ويلتقي في نصف نهائي المنطقة الآخر هيت مع نيويورك نيكي الذي أقصى كليفلاند كافالييرز 4-1.