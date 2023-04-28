«درع السلة» بين النصر وشباب الأهلي

علي معالي (دبي)



تشهد صالة نادي الوصل في الساعة السابعة والنصف مساء السبت، مباراة إياب نهائي دوري رجال السلة بين النصر وشباب الأهلي، في قمة مرتقبة بين الفريقين الأقوى هذا الموسم، ويضمان أفضل اللاعبين حالياً.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز شباب الأهلي 86- 80، وفي حال تكرار الفوز، فإن اللقب يستقر في «بيت الفرسان»، وإذا رجحت كفة «العميد» يحتكم الفريقان إلى مباراة ثالثة فاصلة يوم مايو على صالة شباب الأهلي.

وكان مقرراً إقامة مباراة الإياب على صالة نادي النصر، ولكن نظراً لانشغالها بالبطولة الآسيوية للريشة الطائرة، نقلها الاتحاد إلى زعبيل على صالة الوصل.

وتعتبر المباراة صراعاً مثيراً بين خبرة «الفرسان» مع الألقاب والبطولات المحلية والخارجية، وطموحات «العميد»، وبالتالي فإنه يأمل في استعادة أمله في التتويج باللقب، كما أنها سباق مثير بين المدرستين البوسنية والمصرية في القيادة الفنية، حيث يعتمد زوران مدرب شباب الأهلي على مجموعة متميزة من اللاعبين ما بين الخبرة والشباب نجحوا في فرض أنفسهم، وهم الشقيقان سعيد ومحمد مبارك، والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، وطلال سالم، بجانب الأجانب نيكولاس وبراندون، في الوقت الذي يفتقد فيه جهود أفضل اللاعبين بالدولة ومنطقة الخليج، وهو قيس عمر للإصابة.

وفي المقابل، فإن المصري حسام الوكيل مدرب النصر استطاع أن يجعل من «العميد» رقماً صعباً هذا الموسم، بما قدمه من مستويات طوال الموسم، جعلت منه قوة لا يستهان بها، وحقق العديد من الانتصارات المثيرة على فرق كبيرة بحجم شباب الأهلي والشارقة والوصل، ويطمح إلى المضي بالفريق إلى حلم الفوز بلقب الدوري، معتمداً على مجموعة من الشبان الدوليين، حسن عبدالله، وفيصل محمد ومامادو وراشد سالم، والدولي صاحب الخبرة صالح سلطان.

وامتدت الفترة بين الذهاب والإياب، نظراً لانشغال شباب الأهلي بمباراة في سوبر غرب آسيا «منطقة الخليج» أمام الكويت الكويتي، وخسر «الفرسان» ذهاباً وإياباً، وما زالت أمامه فرصة للتأهل إلى النهائيات في لقاء الهلال السعودي يوم 8 مايو.

وبطبيعة الحال فإن الأوراق مكشوفة أمام كل مدرب قبل المباراة، لأنهما لعبا كثيراً هذا الموسم أمام بعضهما البعض، وتلعب الفروق الفردية ورغبة كل طرف في الفوز دوراً في ترجيح كفة فريق على الآخر.