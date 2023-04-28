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حتا.. الخطوة قبل الأخيرة إلى «المحترفين»

حتا.. الخطوة قبل الأخيرة إلى «المحترفين»
28 ابريل 2023 12:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


ينشد حتا متصدر دوري الدرجة الأولى قطع الخطوة قبل الأخيرة في طريق العودة إلى «دوري المحترفين»، حينما يحل ضيفاً على العربي في الساعة السادسة مساء السبت على ملعب الأخير بأم القيوين، في اليوم الثاني لمواجهات «الجولة 31»، والتي تشهد مباراتي التعاون وبينونة، الرمس والعروبة، على أن تستكمل الأحد بمباريات الذيد والإمارات، الحمرية ودبا الحصن، مصفوت وجلف أف سي، مسافي والفجيرة.
ويقف «الإعصار» المتصدر برصيد 68 نقطة، والطامح لتخطي حاجز الـ70 في مباراة السبت أمام مضيفه العربي «السادس» بـ 45 نقطة، على مسافة 4 نقاط في الجولات الأربع المتبقية، لحسم تأهله المباشر، من دون النظر إلى نتائج منافسيه دبا الحصن، والإمارات، ومصفوت على التوالي.
ولن تكون مهمة حتا سهلة أمام مضيفه العربي، بعد التعادل 1-1 في مباراة الفريقين في الدور الأول، ويعول «المتصدر» على سلسلة نتائجه الإيجابية، بالفوز في 6 مباريات على التوالي، واحتلال هجومه الذي سجل 65 هدفاً وصافة الأقوى هجوماً، خلف الإمارات «ثالث الترتيب» ومتصدر الأقوى هجوماً بـ 70 هدفاً.
وتبرز في مباراة حتا والعربي المواجهة بين المدربين المواطنين عبدالله مسفر الذي يقود تدريب «الإعصار»، وعبد الغني نوح مدرب العربي، ويتشابه موقف المدربين المواطنين، بعدما تولى مسفر قيادة حتا، خلفاً للمقدوني جوكيكا الذي استهل الموسم مع الفريق، فيما أشرف عبدالغني نوح على العربي، خلفاً لبدر الدين الإدريسي المقال بنهاية «الجولة 11».
وبعيداً عن صراع تأمين الصدارة، يصارع بينونة الذي يخوض موسمه الأول في «دوري الهواة»، من أجل التشبث بحظوظه في البقاء، حيث يحتل المركز قبل الأخير «قبل انطلاق الجولة 31»، برصيد 15 نقطة، في مواجهة منتظرة أمام مضيفه التعاون صاحب المركز 12 برصيد 35.

السبت

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العربي - حتا 18:00
التعاون - بينونة 18:00
الرمس - العروبة 18:00

الأحد


الذيد - الإمارات 18:00
الحمرية - دبا الحصن 18:00
مصفوت - جلف أف سي 18:00
مسافي - الفجيرة 18:00

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دوري الدرجة الأولى
حتا
التعاون
الرمس
العروبة
الذيد
الإمارات
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