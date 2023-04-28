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الرياضي

الزمالك يضع يده على كأس للطائرة بصافرة إماراتية

الزمالك يضع يده على كأس للطائرة بصافرة إماراتية
28 ابريل 2023 11:27


معتصم عبدالله (دبي)

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قطع الزمالك نصف الطريق نحو الفوز بلقب كأس مصر للكرة الطائرة، بتغلبه على الأهلي 3-2، في أول مباريات الدور النهائي، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس، في انتظار المواجهة الثانية، والمقررة مساء اليوم الجمعة على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة بالعباسية، على أن يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة الأحد، في حال التعادل في نتائج المواجهتين.
ويتأهب ثنائي التحكيم الإماراتي الدولي حامد الروسي ومحمد الدولا، لإدارة المباراة الثانية على التوالي لنهائي كأس مصر، بعد المواجهة الأولى والماراثونية، والتي حسمها الزمالك بالأشواط «25-22، 16-25، 23-25، 25-23، 18-16».

 

الإمارات
مصر
الكرة الطائرة
الزمالك
الأهلي
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