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الرياضي

خورفكان يستعد للموسم الجديد بـ «مفاوضات مبكرة»

خورفكان يستعد للموسم الجديد بـ «مفاوضات مبكرة»
28 ابريل 2023 11:08

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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فتحت اللجنة الفنية بشركة خورفكان لكرة القدم، ملف تجديد عقود المواطنين والأجانب، استعدادا للموسم المقبل، وأيضاً البحث عن لاعبين جدد لدعم الفريق.
وبدأت اللجنة في وضع خطة للتعاقدات المبكرة، حيث بدأت المفاوضات مع بعض المواطنين والأجانب، وتضم القائمة عدداً من اللاعبين المهمين من أندية مختلفة في الدوري، وتم الاتفاق مع محمد إسماعيل الجنيبي لاعب الظفرة، وفتح قنوات الاتصال مع لاعبين آخرين من الفريق نفسه.
يذكر أن الأجانب الأربعة مع «النسور»، وهم إيلتون، والمهدي عبيد، ودودو، وزارا تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم الحديث عن التجديد لهم حتى الآن، فيما يستمر عقد فابيو أبرو للموسم المقبل.
واقترب النادي من تجديد عقد لاعب الوسط عامر مبارك، وكذلك بعض العناصر المهمين في تشكيلة خورفكان.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الظفرة
عامر مبارك
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