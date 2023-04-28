«الوريث الشرعي» يستعد لـ «الولاية الثالثة» في «الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن «الأسطورة» الفرنسي زين الدين زيدان المتوج بـ «مونديال 1998» لاعباً، هو «الوريث الشرعي» للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد، إذ يتردد اسمه بقوة في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن غادرها قبل عامين، في فترة ولايته الثانية مدرباً لـ «الميرنجي»، وكثرت التكهنات حول احتمال عودته إلى «ولاية ثالثة» هذا الصيف، في حال رحيل أنشيلوتي مع نهاية الموسم، حيث تلقى الأخير عرضاً من الاتحاد البرازيلي، من أجل تدريب منتخب «السامبا» في يونيو المقبل.

وكشف موقع «فوت ميركاتو» النقاب، عن أن هناك اتصالات بين إدارة «الريال» وزيدان، من أجل العودة لقيادة الفريق مجدداً، على اعتبار أن مستقبل أنشيلوتي موضع تكهنات عديدة في الأسابيع الأخيرة، ومطلوب بشدة في البرازيل في الصيف.

ويعيش زيدان حالياً في حالة «بطالة» إذ إنه لم يعمل منذ مغادرته مدريد عام 2021، وكان يعلق أمالاً كبيرة على تدريب فرنسا بعد كأس العالم، خلفاً لديدييه ديشامب المدير الفني الحالي، غير أن الأخير تم التجديد له حتى نهائيات كأس العالم 2026، ليقضي بذلك على آمال «زيزو» في تدريب «الديوك».

وانفتح زيدان من وقتها على الاستماع إلى بعض العروض التدريبية، إلا أنه رفض عرض باريس سان جيرمان، لأسباب كثيرة، أهمها ارتباطه أكثر بأوليمبيك مارسيليا نادي المدينة التي ولد فيها قبل 50 عاماً، ولا يرغب في «تعكير صفو» علاقته بها.

وغازله مسؤولو يوفنتوس الإيطالي الذي سبق أن لعب له في بداياته «1996-2001»، وفكر «زيزو» جيداً في الأمر، ولكنه لم يصدر عنه أي رد فعل إيجابي حتى الآن، ربما لأنه بات ينتظر العودة إلى ريال مدريد النادي الذي يعتبر أحد صناع مجده لاعباً ومدرباً، وبعد تجربتين تدريبيتين ناجحتين، حقق خلالهما 11 بطولة، أبرزها الفوز بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» 3 مرات متتالية فيما بين 2016 و2018.

وإذا ما تأكد رحيل أنشيلوتي إلى البرازيل بنهاية الموسم، فإن «البلانكوس» يصبح بحاجة إلى مدير فني جديد، وأول الأسماء المرشحة لتولي المهمة هو زيدان، ويليه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي سبق أن حقق أيضاً بعض النجاحات مع «الملكي».

لعب زين الدين زيدان المولود في 23 يونيو 1972بمدينة مارسيليا، لعب لكان ووبوردو» في فرنسا، ثم أنطلق إلى إيطاليا، حيث لعب ليوفنتوس حتى 2001، ومنه إلى ريال مدريد إلى 2006.

ولعب 506 مباريات في الأندية مجتمعة، وسجل خلالها 95 هدفاً.

وشهدت مسيرته التدريبية، تدريب «الرديف» بريال مدريد والمعروف باسم «لوكاستيا» من 14إلى 2016، ثم الفريق الأول «2016-2018»، والعودة مرة ثانية من 2019 إلى2021.

وقاد «زيزو» منتخب بلاده لاعباً إلى الفوز بمونديال فرنسا 1998، وحصل في العام نفسه على الكرة الذهبية، وأيضاً وسام الاستحقاق برتبة فارس من الرئاسة الفرنسية، كما حصل على أفضل لاعب في العالم عامي 2000 و2003.