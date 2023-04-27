فيورنتينا يلحق بإنتر إلى نهائي كأس إيطاليا

فلورنسا(أ ف ب)

لحق فيورنتينا بإنتر حامل اللقب الى نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، وذلك بتعادله السلبي مع ضيفه كريمونيزي في إياب نصف النهائي.

وتأهل إنتر الى النهائي بفوزه على يوفنتوس بهدف نظيف، بعدما تعادل الفريقان 1-1 ذهاباً، ثم لحق به فيورنتينا نتيجة فوزه ذهاباً خارج الديار 2-صفر.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها "فيولا" إلى نهائي الكأس منذ 2014 حين خسر أمام نابولي، مفرطاً بفرصة إحراز اللقب الأول منذ 2001 والسابع في تاريخه، الذي خاض فيه المباراة النهائية 10 مباراة سابقاً.

وينافس فيورنتينا أيضاً على الصعيد القاري ببلوغه نصف نهائي مسابقة "كونفرنس ليج"، حيث يواجه بازل السويسري في 12 و18 مايو.

وفي المقابل، انتهت مغامرة كريمونيزي الذي كان يمني النفس بخوض النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أقصى نابولي متصدر الدوري من ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ثم روما من ربع النهائي بالفوز عليه 2-1 في العاصمة.

وتقام المباراة النهائية في 24 مايو على الملعب الأولمبي في روما.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي بعدد مرات التتويج (14)، أمام روما (9)، إنتر (8)، لاتسيو (7) وكل من فيورنتينا ونابولي (6).