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الاتحاد يهزم الشباب ويعزز الصدارة السعودية

الاتحاد يهزم الشباب ويعزز الصدارة السعودية
28 ابريل 2023 01:15

الرياض (د ب أ) 

فاز الاتحاد على ضيفه الشباب 2/1، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي لكرة القدم. 

وتقدم الاتحاد بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 18 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك كريستيان جوانكا التعادل للشباب في الدقيقة 67 بنفس الطريقة. وفي الدقيقة 16 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل حمد الله الهدف الثاني له وللاتحاد من ضربة جزاء.
وشهدت المباراة إهدار آرون بوبيندزا لاعب الشباب لضربة جزاء في الدقيقة 89.
وأكمل الاتحاد المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه زكريا هوساوي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. 

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني. 

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الشباب عند 50 نقطة في المركز الثالث.

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الشباب
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