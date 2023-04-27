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«الرباعية» تدعم الحظوظ الأوروبية

«الرباعية» تدعم الحظوظ الأوروبية
28 ابريل 2023 01:10

لندن (د ب أ)
واصل نيوكاسل يونايتد انتصاراته الساحقة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم خطوة جديدة نحو التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما اكتسح مضيفه إيفرتون 4 / 1، في المرحلة الـ33 للمسابقة المحلية، التي شهدت أيضاً فوز بورنموث 1 / صفر على مضيفه ساوثهامبتون.
وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي سحق ضيفه توتنهام هوتسبير 6 / 1، في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، إلى 62 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد إيفرتون، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة السادسة على التوالي، عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان. 

وافتتح كالوم ويلسون التسجيل لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 28، قبل أن يضيف زميله جولينتون الهدف الثاني في الدقيقة 72.
وعاد ويلسون لهز الشباك من جديد، محرزاً الهدف الثالث لنيوكاسل وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يقلص دوايت ماكنيل الفارق بتسجيله هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 80.
وأعاد الضيوف فارق الأهداف الثلاثة من جديد، عقب تسجيل جاكوب ميرفي الهدف الرابع في الدقيقة 81، مختتما مهرجان أهداف نيوكاسل في اللقاء.
وعاد بورنموث لطريق الانتصارات من جديد في البطولة، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على مضيفه ساوثهامبتون. ورفع بورنموث، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثامنة على التوالي، عند 24 نقطة، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب. 

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ويدين بورنموث بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ماركوس تافيرنييه، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50.

نيوكاسل
دوري أبطال أوروبا
توتنهام
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