هجن الرئاسة تسيطر على رموز اللقايا في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (أبوظبي)

شهدت منافسات اليوم السادس، من المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، التي أقيمت، أمس، بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة بأبوظبي، تألق مؤسسة هجن الرئاسة التي سيطرت على رموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في أول ظهور للمؤسسات الكبرى في عالم الهجن، خلال النسخة الحالية للمهرجان.

حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، إلى جانب جمع كبير من محبي وعشاق رياضة الهجن.

وحلقت مؤسسة هجن الرئاسة بأول رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ، بعدما نجحت في التتويج بكأس وبندقية سن اللقايا التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي بمشاركة عدد كبير من نجائب الأصايل.

وتوّجت البكرة «خيال» لهجن الرئاسة تحت إشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بكأس اللقايا الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، إذ نجحت في خطف صدارة السباق في الأمتار الأخيرة، بعد منافسة قوية مع أكثر من مطية، لتعبر خط النهاية محققة توقيتاً قدره 7.07.03 دقيقة، وحلت في المركز الثاني «الذيبة» لهجن الشيحانية، وثالثة «ميعاد» لهجن الرئاسة.

وأبهر «الباهر» الجميع، وكان على قدر التوقعات للتتويج بالناموس، بعدما انتزع بندقية اللقايا الجعدان في الشوط الرئيس الثاني المفتوح، بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري الذي حصد «ثنائية» في منافسات أمس.

وأنهى «الباهر» مسافة الشوط البالغة 5 كلم في 7.07.06 دقيقة، بفارق مريح عن «الوسمي» من الرئاسة، مع المضمر المجازف الذي سيطر بالطول والعرض على أغلب أشواط اللقايا، سواء في الفترة الصباحية أو المسائية، فيما حل في المركز الثالث «خطر» لهجن الشيحانية مع المضمر جار الله عقيل المري.

من جهته، أهدى المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري الفوز برمزي اللقايا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي تحظى به مؤسسة هجن الرئاسة كان له أكبر الأثر في حصول الشعار الأحمر على الرموز الغالية.

وأوضح أن هناك تنسيقاً وتفاهماً بين كافة مضمري هجن الرئاسة، وهو ما ساعد على تحقيق الانتصارات للشعار الأحمر منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن هجن الرئاسة ستواصل سعيها نحو حصد الناموس، خلال الأيام المقبلة من المهرجان.

وقدم المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري عرضاً منفرداً في منافسات اللقايا، بعدما نجح في خطف ألقاب جميع أشواط الفترة المسائية الأربعة الأولى، إلى جانب شوطي الرموز، بينما أكدت هجن الرئاسة تفوقها وسيطرتها في الفترة الصباحية، بعدما استحوذت على أغلب الأشواط في منافسات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إذ نجحت في حصد الناموس والمركز الأول في 10 أشواط، من أصل 20 شهدتها الفترة الصباحية، بينما توجت هجن العاصفة بـ5 أشواط، وهجن الشيحانية بـ5 أشواط.

موعد مع الإيذاع

تتواصل اليوم منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ مع سن الإيذاع، وذلك عبر إقامة 27 شوطاً، منها 19 شوطاً في الفترة الصباحية، حيث يحصل الفائزين على جوائز مالية نقدية، بينما يشتد الصراع في الفترة المسائية على رمزي الأبكار والجعدان المفتوح اللذين خصصتهما اللجنة المنظمة لهجن الشيوخ.

1.7 مليون درهم حصيلة اليوم الأول لمزاد الهجن

انطلق أمس الأول المزاد الثاني والأربعون، الذي تنظمه المجموعة العلمية المتقدمة، والذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان ختامي الوثبة 2023، وتحتضنه منصة المزادات الجديدة في سوق الوثبة، وأقيم على مدار اليومين الماضيين، حيث بيع خلاله 48 حاشياً و15 فحلاً للإنتاج من الزمول. وبلغت حصيلة المزاد في يومه الأول مليوناً و750 ألف درهم، بعد بيع 24 حاشياً و6 زمول، تنافس عليها 18 مزايداً تنافسوا على الهجن المعروضة، ويعتبر سلطان عيسى المنصوري أعلى المزايدين في اليوم الأول، بشرائه حاشياً بمبلغ 350 ألف درهم، بعد منافسة شرسة على شراء بكرة، ليتصدر المشهد في اليوم الأول من الحدث الذي ينتظره الملاك سنوياً خلال مهرجان ختامي الوثبة، ويتنافسون على شراء صغار الهجن وفحول الإنتاج، خاصة أنها تنحدر جميعها من أرقى السلالات العربية الأصيلة، ومن أنساب معروفة وسط ملاك الهجن في الدولة والمنطقة. ويعتبر عرض الـ350 ألف درهم للمنصوري الذي حصل على البكرة المولودة من الأب «منذر» والأم «أم كحال»، هو الأعلى في السنوات الأخيرة، وهذا يعكس جودة المنتج الذي تقدمه المجموعة العلمية، والتنافس الكبير من الملاك على الظفر به، وتأهيله للدفع به في سباقات الهجن بشكل وعام، ومهرجان ختامي الوثبة على وجه الخصوص حيث يعتبر المهرجان الأفضل والأغلى بين المهرجانات في المنطقة.

البرطماني: الإثارة حاضرة في «درة المهرجانات»

وصف سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، ختام المرحلة الأولى من منافسات هجن أبناء القبائل، في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2023»، والتي أُسدل الستار عليها أمس بسباق رموز الإيذاع بالمثير جداً، خاصة أن توزع الرموز بين الشعارات المختلفة، ظل حاضراً لليوم الثالث على التوالي في «درة المهرجانات». وقال البرطماني: شاهدنا في الشوط الأول على كأس الأبكار المفتوح، المستوى المتميز الذي قدمته «مبشرة» بشعار مبارك بن هدي بطي الشامسي، والذي قادها إلى الظفر بالكأس، بعد أن خاضت منافسة على طيلة المسار مع أبكار مرشحة، وانتظرت الأوامر، لتكون على الموعد، وتفوز بأول رموز الإيذاع، كما نجح «مبشر» بشعار محمد سلطان مرخان الكتبي، بأسلوب الاندفاع المباشر من البداية إلى النهاية، رغم وصول المنافسين إلى الـ800 متر الأخيرة، إلا أن «مبشر» أكد جدارته وخطف البندقية، وفي الشوط الثالث كان لـ «مسافة» بشعار حمد راشد بن غدير الكتبي، صلابة في مرحلة الحسم لتخوض المنافسة وتكسب المعركة والكأس.وأضاف: «مهذب» بشعار الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخييلي، كانت له الكلمة في الشوط الرابع، حيث نجح بالسرعة في الأمتار الأخيرة في انتزاع الرمز باستحقاق، أما في خامس الأشواط، فحضرت «الظبي» بشعار علي بن محمد بن حريك المنهالي، وخطفت رمز الإنتاج باندفاع سريع جداً من الانطلاقة وحتى خط النهاية، كما أن «الكايد» بشعار محمد بن سهيل بن نخيرات العامري، توج فايض إمكانياته وتفوقه الصريح وانفراده التام ببندقية الجعدان الإنتاج.

ويتابع البرطماني محللاً لأشواط رموز الإيذاع قائلاً: «وتر» بشعار محمد غريب الكتبي، قدمت مردوداً متميزاً طابعه الصمود وتحمل الأوامر المباشرة، على رغم ضغط المنافسين، وكان الصمود وقوة التحمل هما الفيصل لتكسب رمز الأبكار الإنتاج المهجنات، بينما تمكن «المشهر» بشعار أحمد بن سلطان الحلامي في الشوط الثامن، من إضافة رمز جديد إلى إنجازاته السابقة، بعد أن خاض المنافسة برتم ثابت ليصل إلى المرحلة الأخيرة وينتزع المركز الأول.





