«هاكا» يهزم الأبطال في «بري دورمان» الفرنسي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المهر «هاكا دو سوليل» لمالكه هلال العلوي، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، حُسن ترشيحه وجدارته، حين تفوق على كوكبة من الخيول الأبطال، في سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «بري دورمان» بمضمار لا تست دو بوش الفرنسي، وبلغت جائزته 20 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة من المهرجان العالمي.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها محلياً ودولياً. واجتذب السباق نخبة من الخيول العربية الأصيلة، وجاء الصراع متكافئاً في السباق البالغ طوله 1900 متر، وتتنافس فيه «6» أمهار في سن أربع سنوات فقط.

وتمكن «هاكا دو سوليل» من التفوق بفارق عنق عن «مدرسة» للشيخ خلف الشمري، بإشراف ديديه جوليمين، وقيادة ماكسيم جيون، وسجل المهر المنحدر من نسل «منجز»، زمناً وقدره 2:08:40 دقيقة، فيما جاء ثالثاً بفارق 1,5 طول عن الثالث «متباهي عذبة» لمزرعة عذبة، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم. توجت الفائزين لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجاءت انطلاقة المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتان الثانية والثالثة.