تتويج الفائزين في بطولة الجو جيتسو للشرطة

أبوظبي (الاتحاد)

كرم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي الفائزين في بطولة شرطة أبوظبي الأولى للجو جيتسو، ضمن درع القائد العام للجو جيتسو والقتال المختلط للموسم الرياضي 2022- 2023، والتي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي الجزيرة بمشاركة 406 لاعبين ولاعبات من المنتسبين بمختلف القطاعات الشرطية على حسب الأحزمة والأوزان والأعمار، وشهدت منافسات قوية بين اللاعبين.

وأكد معاليه، اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتحقيق رؤية ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز موقع أبوظبي موطناً للجو جيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطوّر المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة، مُشيداً بجهود اللجنة المنظمة ولجنة الحكام.

وأكد أن تبني رياضة الجو جيتسو يعد خطوة إيجابية في زيادة كفاءة منتسبي الشرطة، بما تحمله هذه الرياضة من فوائد ذهنية في تنمية وتطوير القدرات العقلية، مثل القدرة على التوقع والتركيز في المقابل فيه، وتسهم في تحسين الجانب البدني وتفعيل ثقافة الحياة الصحية لدى الأفراد.

وأوضح، أن مردودات ممارسة هذه الرياضة تنعكس إيجابياً في تحفيز وتخفيف ضغوطات العمل، وتسهم في تعزيز الثقة لدى المنتسبين وتعزز من زيادة إنتاجية العمل وتشجيع الروح الجماعية.