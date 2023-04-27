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عبدالله النابودة عضواً في مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية للجولف

عبدالله النابودة
28 ابريل 2023 01:27

دبي (وام)

أعلنت مجموعة الجولة الأوروبية - التي تدير جولات «دي بي ورلد» و«التحدي»، و«الأساطير»، و«جولف أصحاب الهمم»، وكأس رايدر للجولف، عن تعيين عبدالله النابودة عضواً في مجلس الإدارة.
ويعد النابودة شخصية محورية في تطوير لعبة الجولف في الإمارات على مدار الـ 20 عاماً الماضية، وفي عام 1988 ساعدت مجموعة النابودة في بناء نادي الإمارات للجولف، والذي استضاف الجولة الأوروبية للمرة الأولى في المنطقة، في بطولة دبي ديزرت كلاسيك.
ويمارس النابودة الجولف منذ عام 2006، حيث لعب دوراً رئيساً في نشر لعبة الجولف بين الواعدين في الشرق الأوسط، بما في ذلك تقلده منصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجولف بين عامي 2008 و2012، ورئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي.
وقال عبدالله النابودة: «ممتن حقاً بهذا التعيين، إنه لشرف كبير أن أكون عضواً في مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية، والشكر الخاص لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم بي ومنحي فرصة العمل معهم في هذه المنظمة المتميزة وهذه الرياضة الرائعة».
وقال إريك نيكولاي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية: «أرحب بعبد الله النابودة في مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية، الشرق الأوسط منطقة مهمة للغاية بالنسبة لنا، لدينا 7 أحداث في دولة الإمارات خلال عام 2023، بما في ذلك ثلاثة أحداث لسلة رولكس، بينما يقع المقر الرئيسي لدي بي ورلد، الشريك الرئيس لجولتنا الرئيسة في دبي».
وأضاف: «شعرنا أنه من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا ممثلون من المنطقة في مجلس إدارتنا، ويجمع عبدالله النابودة بين الخبرة التجارية الرائعة والالتزام الكبير طويل الأمد بلعبة الجولف على جميع المستويات، بدءاً من دعمه لبرامج الواعدين وصولاً إلى رعايته لبطولات جولة دي بي ورلد، وهو إضافة  لمجلس إدارتنا الطموح».

عبدالله النابودة
الجولة الأوروبية للجولف
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