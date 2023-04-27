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«القائد» مستمر مع دورتموند

«القائد» مستمر مع دورتموند
27 ابريل 2023 20:10

 
برلين (أ ف ب) 

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مدّد بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، عقد قائده ماركو رويس لعام إضافي حتى صيف 2024، وفق ما أعلن النادي.
كان من المقرر أن ينتهي عقد أفضل لاعب في ألمانيا مرتين مع نهاية الموسم الحالي.
سجل رويس 161 هدفًا مع دورتموند، منذ انضمامه إليه في عام 2012، ويقف على بعد 16 هدفاً من الرقم القياسي المسجل باسم أدي بريسلر بين 1946 و1959.
حقق صانع الألعاب ولاعب الجناح مع الفريق الأصفر والأسود لقب كأس ألمانيا مرتين، من دون أن ينجح في الظفر بـ «البوندسليجا»، بعد أن انضم إليه في 2012 من بوروسيا مونشنجلادباخ، بعد أشهر من اللقب الأخير لدورتموند في الدوري.
يحتل الفريق راهنًا المركز الأول على بُعد نقطة فقط من بايرن ميونيخ قبل خمس مراحل من النهاية.
قال في بيان «أنا سعيد بتمديد عقدي لعام آخر، لطالما قلت إنني أفضل عدم اللعب مع فريق آخر في مسيرتي غير دورتموند».
وتابع «نحن كفريق، مثل كل جماهيرنا، لدينا هدف واحد كبير في ذهننا نركز عليه جميعاً، نريد أن نكون أبطالاً لألمانيا».
تحدث رويس بانتظام عن رغبته في إنهاء مسيرته في دورتموند وسيبلغ 35 عامًا عند نهاية العقد.
دولياً، لعب 48 مباراة مع المنتخب الألماني مسجلاً 15 هدفاً، ولكنه غاب عن بطولات كبرى عدة بسبب الإصابة، بما فيها التتويج بكأس العالم 2014.
تعرض لإصابة في الكاحل في سبتمبر الماضي حرمته من المشاركة في مونديال 2022، لكنه أحرز ثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 26 مباراة هذا الموسم.

 

الدوري الألماني
دورتموند
ماركو رويس
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