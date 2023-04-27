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الإمارات تحصد فضية «دفع الجلة» في «غرب آسيا»

الإمارات تحصد فضية «دفع الجلة» في «غرب آسيا»
27 ابريل 2023 18:00

 
الدوحة (وام)

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أهدت فاطمة الحوسني بعثة الإمارات المشاركة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى فضية «دفع الجلة»، لتصبح الميدالية الثانية في رصيد المنتخب، بعد ذهبية البطل شعالي حسن النعيمي في سباق المشي السريع لمسافة 10 كلم.
ويشارك منتخبنا الوطني بعدد 12 لاعباً ولاعبة في فعاليات البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 29 أبريل الحالي.
وتتطلع الحوسني التي سبق لها الفوز بذهبية رمي القرص العام الماضي في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي أقيمت في الكويت، إلى المنافسة بقوة على المركز الأول في مسابقة القرص، وسط منافسة قوية من لاعبات الأردن، والعراق وسوريا ولبنان ومصر والكويت.
ويسعى لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني لحصد أفضل المراكز في بطولة غرب آسيا، وتحقيق الأرقام الشخصية الجديدة، بعد مرحلة مهمة من الاستعداد خلال الفترة الماضية في «معسكر أنطاليا»، بالإضافة إلى المشاركة في الملتقى الدولي بتركيا في 15 أبريل الماضي.

الإمارات
ألعاب القوى
فاطمة الحوسني
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