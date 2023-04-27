«الزعيم» و«الملك».. موعد مع «اللقب الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)



«هنا في قلب أبوظبي النابض بالحياة»، وعلى الملعب الفخم «استاد محمد بن زايد»، تستعد شمس «أغلى الألقاب» للشروق من جديد، في واحدة من ليالي «حب الوطن» المنتظرة، حينما يلتقي العين والشارقة في نهائي «درة البطولات» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2022- 2023 في «النسخة 46».

«ليلة الكرنفال» المنتظرة، والموعد السنوي للمناسبة الأغلى التي يجدد من خلالها الوسط الرياضي الولاء والحب النابع من القلوب لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حين تخفق القلوب وتصدح حناجر الآلاف بشعارات التلاحم والحب للقيادة الرشيدة التي تواصل مسيرة «إمارات الخير» في دروب النماء والتطور والرفاهية.

وتتجه كل الأنظار يوم الجمعة صوب «استاد محمد بن زايد»، والذي يتأهب لاحتضان «النهائي السابع» في تاريخه لأغلى البطولات، ليكون ثاني أكثر الملاعب استضافة للنهائي الأغلى، بعد استاد مدينة زايد الرياضية «27 نهائياً»، في المواجهة المنتظرة بين القطبين «الزعيم العيناوي» و«الملك الشرقاوي»، في منافسة محتدمة ومثيرة للظفر باللقب.

ويرفع «الزعيم» شعار «التتويج الثامن» بأغلى الألقاب، بعد مواسم 1998- 1999، 2000- 2001، 2004- 2005، 2005- 2006، 2008- 2009، 2013- 2014، 2017- 2008، في الوقت الذي يطارد فيه «الملك» وحامل لقب النسخة الماضية، «النجمة العاشرة» في الطريق لمعادلة شباب الأهلي أكثر الفرق تتويجاً بالكأس التي ظفر بها مواسم 1978- 1979، 1979- 1980، 1981- 1982، 1982- 1983، 1990- 1991، 1994- 1995، 1997- 1998، 2002- 2003، 2021- 2022.

وتبدو طموحات الفريقين متقاربة، على صعيد المنافسة على ألقاب الموسم الحالي 2022- 2023، حيث يقاتل العين على ثلاث جبهات في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولقب «دوري أدنوك للمحترفين» باحتلاله مركز «الوصافة» برصيد 48 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي المتصدر قبل جولتين على الختام، علاوة على تأهله إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» في مواجهة منافسه النصر.

في المقابل، ينشد الشارقة الذي ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، بتراجعه إلى المركز السابع برصيد 42، قبل جولتين على الختام، التتويج بلقبي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» في مباراة النهائي، و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بتأهله بدوره إلى «المربع الذهبي» في مواجهة الجزيرة، وكان «الملك» تُوج بطلاً لـ «كأس السوبر» في مستهل الموسم الحالي بفوزه على منافسه العين 1-0 في النهائي الذي جمع الفريقين على استاد آل مكتوم بنادي النصر نهاية فبراير الماضي.

وقطع الفريقان مشواراً متبايناً، في الطريق إلى نهائي «النسخة 46»، بعدما خاض العين 5 مباريات، حقق الفوز في أربعة لقاءات، والتعادل في واحدة، وسجل خلال مشواره 8 أهداف، محافظاً في الوقت ذاته على نظافة شباكه في المباريات الخمس، في المقابل لعب الشارقة «حامل اللقب» 4 مباريات، بداية من دور الـ16، حقق الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في واحدة، وسجل 7 أهداف، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، بمعدل هدف في كل مباراة.

واستهل «الزعيم» مشاركته من دور الـ 32، بتخطي دبا 4-0، ليتفوق في المباراة الثانية أمام مضيفه خورفكان 1-0 في دور الـ 16، وشباب الأهلي بالفوز 2-0 في دور الثمانية، ليعود ويحجز مقعده في النهائي، بالتفوق على منافسه الوصل، بالتعادل من دون أهداف في مباراة ذهاب نصف النهائي، على ملعب «زعبيل»، والفوز 1-0، في مباراة الإياب على استاد هزاع بن زايد.

في المقابل، دشن الشارقة حملة الدفاع عن لقبه من دور الـ16، بفوزه على النصر 2-1، ليعود ويتفوق بالنتيجة ذاتها أمام الجزيرة في دور الثمانية، قبل أن يكرر الفوز 2-1 في مواجهة عجمان في ذهاب نصف النهائي، ويحسم تأهله بالتعادل 1-1 في مباراة الإياب التي امتدت شوطين إضافيين على استاد راشد بن سعيد في عجمان.

ويستعيد العين والشارقة في مواجهة الجمعة، وبعد نحو 17 عاماً ذكرى آخر نهائي جمع الفريقين على لقب البطولة الأغلى موسم 2005- 2006، والذي أُقيم على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وشهد تتويج «الزعيم» باللقب بعد فوزه 2-1، حيث سجل لـ «الزعيم» نيناد جيستروفيتش وعلي الوهيبي، مقابل هدف لـ «الملك» بوساطة جواد نكونام، وهو النهائي الثالث الذي يجمع القطبين، بعد نسختي 1978- 1979 و1994- 1995 اللتين حسمهما «الملك» بركلات الترجيح 3-0 و5-4 على التوالي، بعد التعادل 1-1 في المباراة الأولى و0-0 في الثانية.

وتعد مباراة الجمعة هي الرابعة بين الفريقين في الموسم الحالي 2022- 2023، بعد التعادل 2-2 على ملعب الشارقة في الدور الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وفوز العين 2-0 في الدور الثاني، ضمن «الجولة 23» على استاد هزاع بن زايد، في الوقت الذي حسم فيه «الملك» لقب «السوبر» أمام «الزعيم»، بالفوز 1-0 في 25 فبراير الماضي.

وتتنوع «الأوراق الرابحة» على مستوى تشكيلتي الفريقين، حيث يملك الأوكراني ريبروف الساعي للقب ثالث مع «الزعيم»، بعد ثنائية الدوري وكأس الرابطة في الموسم الماضي، أكثر من خيار على المستوى الهجومي، في ظل استمرار التألق اللافت للتوجولي لابا كودجو متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 26 هدفاً، بجانب المغربي سفيان رحيمي الذي يتصدر بدوره قائمة صناع الأهداف في الدوري برصيد 11 هدفاً، علاوة على تسجيله 12 هدفاً في كل المسابقات.

ويبرز في قائمة غيابات «الزعيم» الحارس الدولي خالد عيسى، واللاعب خالد البلوشي بداعي الإيقاف، بعد الطرد في مباراة الوصل 1-0، في إياب نصف النهائي، وكان عيسى حافظ على نظافة شباك فريقه في مبارياته الخمس في الطريق إلى النهائي، بما فيها مباراة الوصل في إياب نصف النهائي، والتي أكملها الحارس «البديل» محمد بوسندة المرشح لحراسة العرين في النهائي.

في المقابل، يعول الروماني كوزمين الطامح إلى نيل كأس ثالثة على التوالي، بعد لقب كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، و«السوبر» على حساب العين في مستهل الموسم الحالي، على جهود أكثر من لاعب، بقيادة البرازيلي كايو لوكاس، ومهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس.

المواجهات السابقة في نهائي الكأس



1978- 1979: التعادل 1-1 «فوز الشارقة بركلات الترجيح 3- صفر»

1994- 1995: التعادل 0-0 «فوز الشارقة بركلات الترجيح 5- 4»

2005- 2006: فوز العين 2-1

موجهات موسم 2022- 2023



الشارقة - العين 2-2 «الجولة 10 دوري أدنوك للمحترفين»

العين - الشارقة 0-1 «كأس السوبر»

العين - الشارقة 2- 0 «الجولة 23 دوري أدنوك للمحترفين»