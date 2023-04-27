عبدالباسط: اللقب ينادي أبناء «الإمارة الباسمة»

علي معالي (الشارقة)



أكد محمد عبدالباسط لاعب وسط الشارقة، أنهم عازمون على الاحتفال باللقب العاشر في تاريخ «الملك»، بالكأس الغالية على قلوب الجميع، والتي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال: المباراة أمام «الزعيم» العيناوي تختلف عن أي وقت سابق، واللقب الغالي ينادي أبناء «الإمارة الباسمة»، حتى نُسعد أنفسنا وجماهيرنا التي تزحف خلف الفريق في كل مكان، وما نبحث عنه هو تعويض ما حدث في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالتتويج بلقب الكأس للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف: نملك العديد من الخبرات المحلية والكفاءات العالية من الأجانب، سواء بوجود شاهين وعادل الحوسني، وبيانيتش ومانولاس وباكو ألكاسير وكايو لوكاس ودجانيني، وكلهم أسماء لامعة ولهم رونقهم داخل «المستطيل الأخضر»، ونشعر بالمسؤولية الكبيرة، ومن حق جماهيرنا أن تشعر بالحزن لما حدث في الدوري هذا الموسم، ومع ذلك علينا أن نُعيد إليهم الابتسامة عندما نلتقي العين.

وقال عبدالباسط: الشارقة قادر على الفوز بالكأس، مع كل التقدير والاحترام للعين الذي يملك قدرات عالية، ولكن عزيمتنا المقياس الأول في العودة بالفرحة إلى الشارقة، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، والتقينا مع العين خلال فترة قصيرة أكثر من مرة، وهناك ظروف مختلفة ما بين الفوز، أو في حال التعادل، أو حتى الخسارة الأخيرة في الدوري، ومواجهة الكأس لا توجد فيها فرصة للتعويض، وبالتالي نعيش حالة من التركيز لبلوغ هدفنا في نهاية المباراة، ونضيف اللقب الثاني على التوالي، والثالث للفريق خلال فترة وجيزة.

وقال: ندرك مصادر الخطورة في العين، لأنه فريق كبير وله سمعته، ومع ذلك فإننا جاهزون بكل الخطوط لتقديم أفضل ما لدينا، من خلال تطبيق ما يراه المدرب كوزمين من سير أحداث المباراة التي أتوقعها أن تكون خططية بدرجة كبير، ومهمتي مع زملائي في الوسط هي كيفية السيطرة على مجريات اللعب، والانتقال السريع من الدفاع للهجوم والعكس.

ونوه عبدالباسط إلى التطور الكبير الذي حدث في مستواه، وقال: حاولت جاهداً خلال الفترات الماضية الاجتهاد والتعب كثيراً في التدريبات، وهو ما جعلني عنصراً بصفوف المنتخب، إضافة إلى وجودي في تشكيلة كوزمين أساسياً، وهذا ثمرة عمل مع بقية زملائي، ما أتمناه أن أستمر في التطور بحسب ما وضعت لنفسي من مخطط أسعى للسير عليه وتنفيذه بدقة.

ويبعث عبدالباسط برسالة إلى جماهير «الملك»، وقال: تعودنا منكم الوقوف خلف الفريق، وننتظركم في استاد محمد بن زايد، لنسير في طريق اللقب الغالي، وأن ما حدث في الدوري هذا الموسم وارد في عالم كرة القدم، وهناك ظروف في بعض الأوقات تقف حاجزاً أمام الطموحات.