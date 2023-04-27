الجمعة 28 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الأحبابي: قدر «الزعيم» أن يكون البطل

الأحبابي: قدر «الزعيم» أن يكون البطل
27 ابريل 2023 17:52


معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
الجامعة القاسمية تطلق منصة «بودكاست»
معرض للأدلة الجنائية في جامعة الشارقة


شدد بندر الأحبابي لاعب العين على جاهزيته وزملائه اللاعبين لتقديم مباراة كبيرة أمام الشارقة في النهائي، واللعب بدوافع الفوز والتتويج، مشيراً إلى أن الفريق لا يتأثر بضغوط المنافسة على أكثر من جبهة محلياً أو خارجياً، وقدر «الزعيم» أن يكون بطلاً متوجاً، ومرشحاً دائماً للفوز بالألقاب في أي بطولة ينافس عليها».
وأضاف: «اعتدنا في العين، المنافسة على كل بطولة، ونستعد جيداً بثقة وثبات لأي مهمة، والآن أعيننا تنصب على الفوز والتتويج بالبطولة الأغلى على قلب كل إماراتي، لأنها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة».
وقال: «قبل المباريات أحرص على الهدوء والتركيز في تعليمات الجهاز الفني، والالتزام بالتدريبات القوية والنوم المبكر في الأيام التي تسبق المباريات والنهائيات، أكثر ما يكون عليه اللاعبون، وأنا من بينهم بالتأكيد».
وأضاف: «أرغب في التتويج بالبطولة مع الفريق، خاصة أننا خسرنا في «السوبر» أمام الشارقة قبل شهرين، رغم أننا كنا الأفضل، ويجب الرد في الكأس، لتعويض الجماهير العيناوية».
وقال: «الشارقة فريق كبير، ويضم لاعبين متميزين، وبالتأكيد يلعب بشراسة هجوماً ودفاعاً، ونحن نحترمه، وننسى تماماً الدوري بكل ما يخصه، لأننا أمام بطولة ومباراة مختلفة تماماً، ولا تعترف بما سبقها، ولا وجود لتواريخ أو مواجهات سابقة، وندرك أننا أمام 90 دقيقة، علينا القتال فيها بكل أرجاء الملعب للتتويج باللقب».
وأضاف: «نعرف الكثير عن الشارقة وطريقة لعبه وأبرز لاعبيه، كما يعرف ذلك هو أيضاً، وهذا أمر طبيعي من دون شك، إلا أن الأكثر هدوءاً وتركيزاً يكون له التفوق في المواجهة، كما أن الشارقة يملك عناصر قوية ومؤثرة نقدرها تماماً، ونحسب لها الحساب الكبير، في كل المراكز، خصوصاً لاعبين أمثال كايو ودجايني وغيرهم، ونحن أيضاً نملك لاعبين متميزين مثل لابا ورحيمي ويارمولينكو وجوناتاس والمهدي وإيريك وكوامي وباقي عناصر «الزعيم»، وجميعنا في قمة الجاهزية لتلك المواجهة، ونتمسك بالتتويج باللقب مهما كانت التحديات والصعوبات، مع احترام المنافسة بالتأكيد».

 

كأس رئيس الدولة
العين
الشارقة
بندر الأحبابي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
لانا نسية لدى لقاء دونيكا جرفالا سشوارتز في نيويورك (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
اليوم 01:43
مبنى محترق جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
اليوم 01:43
مدينة الزاوية (أرشيفية)
عربي ودولي
ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©