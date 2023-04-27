الأحبابي: قدر «الزعيم» أن يكون البطل



معتز الشامي (دبي)



شدد بندر الأحبابي لاعب العين على جاهزيته وزملائه اللاعبين لتقديم مباراة كبيرة أمام الشارقة في النهائي، واللعب بدوافع الفوز والتتويج، مشيراً إلى أن الفريق لا يتأثر بضغوط المنافسة على أكثر من جبهة محلياً أو خارجياً، وقدر «الزعيم» أن يكون بطلاً متوجاً، ومرشحاً دائماً للفوز بالألقاب في أي بطولة ينافس عليها».

وأضاف: «اعتدنا في العين، المنافسة على كل بطولة، ونستعد جيداً بثقة وثبات لأي مهمة، والآن أعيننا تنصب على الفوز والتتويج بالبطولة الأغلى على قلب كل إماراتي، لأنها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة».

وقال: «قبل المباريات أحرص على الهدوء والتركيز في تعليمات الجهاز الفني، والالتزام بالتدريبات القوية والنوم المبكر في الأيام التي تسبق المباريات والنهائيات، أكثر ما يكون عليه اللاعبون، وأنا من بينهم بالتأكيد».

وأضاف: «أرغب في التتويج بالبطولة مع الفريق، خاصة أننا خسرنا في «السوبر» أمام الشارقة قبل شهرين، رغم أننا كنا الأفضل، ويجب الرد في الكأس، لتعويض الجماهير العيناوية».

وقال: «الشارقة فريق كبير، ويضم لاعبين متميزين، وبالتأكيد يلعب بشراسة هجوماً ودفاعاً، ونحن نحترمه، وننسى تماماً الدوري بكل ما يخصه، لأننا أمام بطولة ومباراة مختلفة تماماً، ولا تعترف بما سبقها، ولا وجود لتواريخ أو مواجهات سابقة، وندرك أننا أمام 90 دقيقة، علينا القتال فيها بكل أرجاء الملعب للتتويج باللقب».

وأضاف: «نعرف الكثير عن الشارقة وطريقة لعبه وأبرز لاعبيه، كما يعرف ذلك هو أيضاً، وهذا أمر طبيعي من دون شك، إلا أن الأكثر هدوءاً وتركيزاً يكون له التفوق في المواجهة، كما أن الشارقة يملك عناصر قوية ومؤثرة نقدرها تماماً، ونحسب لها الحساب الكبير، في كل المراكز، خصوصاً لاعبين أمثال كايو ودجايني وغيرهم، ونحن أيضاً نملك لاعبين متميزين مثل لابا ورحيمي ويارمولينكو وجوناتاس والمهدي وإيريك وكوامي وباقي عناصر «الزعيم»، وجميعنا في قمة الجاهزية لتلك المواجهة، ونتمسك بالتتويج باللقب مهما كانت التحديات والصعوبات، مع احترام المنافسة بالتأكيد».