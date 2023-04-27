إقبال كبير على المشاركة في «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)



تستعد أبوظبي، لاستضافة نخبة نجوم البساط من دول العالم، في جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، التي تستضيفها «مبادلة أرينا» من 5 إلى 7 مايو المقبل.

وتحظى البطولة بمكانة مهمة على أجندة الجو جيتسو العالمية، وتستأثر باهتمام كبير من محبي الرياضة وأبطال اللعبة الذين يدركون قيمة بطولات أبوظبي، ومدى تأثيرها على نجاح مسيرتهم وموسمهم الرياضي، وتأهلهم إلى جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو في ختام الموسم.

وتشهد البطولة إقبالاً كبيراً على التسجيل من اللاعبين واللاعبات من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم أبرز المصنفين على التسجيل للمشاركة.

وترحّب البطولة التي ينطمها اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، بانضمام لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم في فئات الناشئين والشباب لليوم الأول، والأساتذه لليوم الثاني، والمحترفين لليوم الثالث، وتبلغ قيمة جوائز جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو أكثر من 1,5 مليون دولار لأصحاب المراكز الأولى.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «تعتبر سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام من أهم بطولات الجو جيتسو على مستوى العالم، حيث تقام جولاتها في أهم مدن وعواصم العالم، وتعود البطولة في جولتها الأخيرة للموسم الحالي إلى العاصمة أبوظبي التي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة لرياضة الجو جيتسو على مستوى العالم والوجهة الأولى للأبطال».

وأضاف: «تمثل جولة أبوظبي جراند سلام فرصة نموذجية لأبنائنا وبناتنا من اللاعبين المحترفين، وتمنحهم مساحة للإحتكاك مع أقوى لاعبي العالم، ما يسهم في تطور مستوياتهم وتأهيلهم للمنافسة بقوة على الألقاب في أهم الاستحقاقات الإقليمية والقارية والعالمية، وخلال الأعوام الأخيرة، تمكن لاعبوا الإمارات من التفوق بشكل واضح وملموس على الصعيد القاري، وتمكنوا من الحفاظ على صدارة آسيا لثلاثة أعوام متتالية، وهذه الريادة إحدى المكاسب العديدة التي أسهمت جولات أبوظبي جراند سلام في تحقيقها».

وقال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو إن جولة أبوظبي جراند سلام تعد من أهم الجولات، كونها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، و2400 للفائز بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائز بالمركز الثالث، مما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو السنوية».

وأضاف: «تمثل جولات أبوظبي جراند سلام جسراً من جسور التواصل بين الإمارات ودول العالم المختلفة، لا سيما أن الرياضة تعد لغة تقرّب الشعوب وتختصر المسافات، وتواصل أبوظبي دورها في تطوير ونشر رياضة الجو جيتسو، وترسيخ ريادتها العالمية».

وتشهد جولة أبوظبي جراند سلام مشاركة مئات اللاعبين المحترفين من أصحاب الأحزمة السودأوروبية ودول أميركا الجنوبية، فضلاً عن العديد من اللاعبين المحترفين المميزين على صعيد المنطقة.