المنصوري يشارك في «أثينا للدراجات»

دبي (الاتحاد)



غادر أحمد المنصوري قائد منتخب الدراجات المعسكر الخارجي المقام في إسبانيا، متجهاً إلى اليونان للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة جائزة أثينا الكبرى، حيث يخوض سباق الأومنيوم، المؤهل بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك بمشاركة أكثر من 20 لاعباً من 11 دولة، إضافة إلى عدد من الفرق المحترفة، ويخوض المنصوري سباقه يوم السبت.

وكان المنصوري قد شارك في بطولة كأس الأمم للمضمار في كندا الأسبوع الماضي، وحصل على المركز الـ 30 عالمياً، وسط مشاركة أكثر من 51 دولة، والأفضل عربياً، ثم عاد إلى معسكر المنتخب المقام في إسبانيا منذ أكثر من 35 يوماً، قبل أن يغادر للمشاركة في الجولة الثانية من السباق.

وأكد منصور بوعصيبه رئيس اتحاد الدراجات أن خطة إعداد المنصوري ونجوم المنتخب تتضمن المشاركة في أكثر من سباق خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن كثرة المشاركات أسهمت في الطفرة الفنية للمنتخبات الوطنية خلال العامين الماضيين، والتواجد في منصات التتويج العربية والآسيوية والخليجية.