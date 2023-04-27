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الصحف العالمية تتغزّل في قوة «السيتي المُرعب»!

الصحف العالمية تتغزّل في قوة «السيتي المُرعب»!
27 ابريل 2023 15:44

 
عمرو عبيد (القاهرة)


بات الأمر معتاداً، كلما خاض مانشستر سيتي مباراة في أي بطولة، محلية أو قارية، حيث تُسلط الصحف العالمية الأضواء على أداء «البلومون» غير العادي هذا الموسم، والحقيقة أن العرض الباهر مُستمر منذ تولي «العبقري» بيب جوارديولا تدريب الفريق تحت القيادة «الظبيانية»، وبعدما سحق «السماوي» غريمه متصدر الدوري الإنجليزي، أرسنال، في الجولة 33 بـ«رُباعية»، بعد ظهور «مُخيف» لكتيبة بيب، ترى صحيفة «ميرور» أن الأمور حُسمت في «البريميرليج»، وأن كل شيء انتهى، وبات «السيتي» على أعتاب التتويج الثالث توالياً!
ولم تختلف تغطية أغلب الصحف الإنجليزية لهذا الفوز العريض، حيث قالت «ستار سبورت»، إن «السيتي» ودي بروين دمّرا حلم «الجانرز» في التتويج، وأن البلجيكي «البارع» وضع اللبنة الأولى في تتويج فريقه باللقب، في حين تغزّلت «ديلي ستار» في النرويجي هالاند الذي وضع «اللمسة القاضية» في نهاية المباراة ليؤكد انهيار «المدفعجية» التام، بينما وصفت «ديلي ميل» مانشستر سيتي بـ«الأفضل» وأكدت أن ما حدث هو ببساطة تعبير عن فوارق القوة بين السيتي «المُرعب» وأرسنال «المُستسلم».

 

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صحيفة «إكسبريس» كتبت عن دي بروين «الذهبي» الذي قاد السيتي لوضع يد فوق كأس «البريميرليج»، وبات يتحكم في مسار البطولة حيث يملك مباراتين مؤجلتين، ويسير بصورة رائعة وقوية في جميع البطولات المحلية والقارية. بينما قالت «آي سبورت» أن ما قدمه «سيتي بيب» في تلك المباراة هو أداء «من طراز فريد» لا يضاهيه فيه أحد على الإطلاق، وأن الأمور حُسمت بالفعل!
وإذا كانت التغطية الإنجليزية منطقية ومتوقعة في هذا الصدد، لكن الأمر تخطى حدود إنجلترا، حيث أفردت «ليكيب» الفرنسية غلافها كاملاً لصورة دي بروين مع برونو فيرنانديز بعنوان «أداء رائع وتتويج مُستحق»، مؤكدة أن «الكرة الجميلة» التي قدمها السيتي تُعد تتويجاً في حد ذاتها، بخلاف اقترابه من الاحتفاظ بلقب «البريميرليج» بعد سحق منافسه الوحيد هذا الموسم.
ورغم اهتمام الصحف الكتالونية وإحباطها من هزيمة برشلونة المفاجئة في «الليجا»، رافضة أي أعذار يُقدمها تشافي ورفاقه بعد الإصرار على عدم حسم اللقب الإسباني، إلا أنها تابعت ما قدمته «كتيبة السيتي» في إنجلترا باهتمام كبير، حيث وصفت «سبورت» دي بروين بـ«المُذهل»، وكتبت «موندو ديبورتيفو» إن «مخالب السيتيزن» تقتنص كأس «البريميرليج»، مع صورة للصاروخ هالاند، الذي كان نجم غلاف «آس» المدريدية، بعدما تخلى عن «رباط شعره» بعنوان «السيتي ينطلق نحو اللقب»، وأكدت أن دي بروين وهالاند سحقا أرسنال وفتحا الطريق نحو «الثلاثية»، كما اهتمت صحيفة «ريكورد» البرتغالية بقرب تتويج نجميها برناردو سيلفا وروبن دياز مع السيتي، وذكرت أن هالاند واصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
أرسنال
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
دي بروين
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