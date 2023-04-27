ريبروف: نحاول الفوز بكل قوة



مصطفى الديب (أبوظبي)



وصف ريبروف مدرب العين لقاء الشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بـ «المثير»، وقال: كل فريق يسعى لحسم اللقب لمصلحته في هذه البطولة الكبيرة، والعين يحاول بكل قوة الفوز بالكأس، وتعويض خسارته في الموسم قبل الماضي أمام شباب الأهلي.

وأضاف: المواجهة مختلفة عن لقاء الدوري، لأنها مباراة لا يمكن فيها التعويض، والفريقان التقيا كثيراً، وفاز العين، وكذلك تفوق الشارقة، وحضر التعادل أيضاً، وجميع المباريات السابقة أصبحت ماضياً، والجميع يركز على حصد «اللقب الغالي».

وفينا يخص غياب خالد عيسى، وما إذا كانت حراسة محمد بوسندة تؤثر على الفريق، قال: أنتم لا تعرفون بوسندة، هو حارس رائع، وأثبت ذلك خلال لقاء الوصل في نصف النهائي، وكلنا ثقة بقدراته وقدرته على تحمل المسؤولية.

وشدد ريبروف على أن الفريق الأكثر استغلالاً للفرص سيفوز باللقاء، مطالباً لاعبيه بضرورة الاستغلال الأمثل لما يتاح لهم من فرص، لأن هذه المباريات لا توجد بها فرص كثيرة.

وتمنى مدرب العين أن يكون التوفيق حليف «الزعيم» في رفع الكأس، والاحتفال مع الجماهير العريضة التي تحضر المباراة، متوقعاً أن تكون الإثارة عنواناً للمباراة، في ظل الحضور الجماهيري الكبير.

وحول غياب كايو، قال: تدرب معنا مرتين وموقفه يتحدد قبل ساعات من المواجهة.

من جانبه، أكد يحيى نادر لاعب العين، قدرة فريقه على حصد اللقب، وأيضاً ثقة لاعبي «الزعيم» في قدرات بوسندة وتحمله مسؤولية النهائي التاريخي، وقال: نعم خالد عيسى خارس رائع ومع ذلك كلنا ثقة في بوسندة، والجميع يعرف أنه قادر على حراسة عرين «البنفسج».