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الرياضي

مطر الدرمكي: الكأس مناسبة وطنية وليست مجرد بطولة

مطر الدرمكي: الكأس مناسبة وطنية وليست مجرد بطولة
27 ابريل 2023 15:34

 
العين (الاتحاد)

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أكد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن الوصول إلى نهائي أغلى البطولات، شرف كبير لطرفي اللقاء.
وقال: كأس صاحب السمو رئيس الدولة هي البطولة الأهم، لأنها تحمل اسم القائد والقدوة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لنؤكد خلالها التزامنا بقيمنا، وولائنا لقادتنا، وانتمائنا لدولتنا.
وأضاف: الكأس ليست مجرد مسابقة رياضية أو بطولة كرة قدم اعتيادية، بل مناسبة وطنية، يسعى الجميع من خلالها لتجسيد غرس زايد فينا والعمل بمبدأ «البيت متوحد».
وشدد الدرمكي على أهمية التركيز خلال النهائي المرتقب، مؤكداً أن العين يتسلح بالدعم المطلوب من الإدارة والمساندة القوية من أكبر قاعدة جماهيرية، الأمر الذي ظل يرجح كفة «الزعيم» في جميع الميادين، والجميع مطالبون بإظهار الروح الرياضية والرغبة القوية في الانتصار والإصرار على بلوغ الأهداف المرجوة، ولعب كرة قدم حقيقية، سعياً لترجمة الجهود المبذولة منذ مرحلة الإعداد للموسم من خلال التتويج بأغلى البطولات.
وأضاف: ثقتنا دائماً كبيرة في مقدرة اللاعبين على تحقيق طموحاتهم الشخصية، المتمثلة في حصد أغلى وأهم البطولات، لإسعاد «الأمة العيناوية»، كما أننا على ثقة كاملة في أنهم يدركون جيداً ما المطلوب منهم طوال مباراة النهائي.
وأثنى رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على المبادرات الخلاقة التي ظلت عنواناً لاتحاد الكرة، ومن ضمنها شعار «الرياضة تجمعنا»، إلى جانب التحضيرات المميزة لمباراة نهائي أهم وأغلى بطولة، وكلنا ثقة بأن الحدث سيخرج في أبهى «حلة» تليق بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

 

 

كأس رئيس الدولة
العين
الشارقة
مطر الدرمكي
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