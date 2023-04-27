كوزمين: «الخسارة ممنوعة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



وصف الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة مواجهة العين بالصعبة والحماسية، مشيراً إلى أن فريقه يخوض مباراة قوية أمام العين في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما قطع طريقاً صعباً وطويلاً، من أجل الوصول لهذا اليوم، مؤكداً رغبة «الملك» في التتويج والاحتفال، وأن الخسارة مرفوضة في اللقاء، لا سيما أنه لا يمكن تعويضها.

وعبر كوزمين عن فخره بالوجود في نهائي البطولة للموسم الثاني على التوالي، وقال: إنه شرف كبير لنا أن نلعب في النهائي للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يحملنا المزيد من المسؤولية للتتويج باللقب.

وفيما يتعلق بالغيابات، أكد كوزمين أن الشارقة يفقد جهود كل من لوان بيريرا، وماجد حسن للإصابة، لافتاً إلى أن الحارس عادل الحوسني يتدرب بشكل طبيعي مع الفريق، وأن «الكدمة» التي تعرض لها خلال لقاء الوصل كانت قوية، لكنه سيكون جاهزاً للنهائي.

وأضاف: مبارياتنا في الدوري مختلفة تماماً عن نهائي الكأس، وعلينا أن نكون في كامل الجاهزية والتركيز، من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

وأشار مدرب الشارقة إلى أن فريقه قام بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها خلال الفترة الماضية، بعد تحليل الأداء لجميع اللاعبين، من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة في لقاء النهائي.

وبسؤاله عن تأثير غياب الحارس خالد عيسى عن العين قال كوزمين: خالد عيسى حارس كبير، وكذلك الحارس بوسندة سيكون قادراً على تعويض غيابه.

من جانبه، أعرب كايو لوكاس لاعب الشارقة عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي، في المباراة النهائية للكأس، مؤكداً أن المباراة أمام فريق قوي للغاية، وهو ما يجعل الشارقة حذراً.