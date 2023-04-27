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نواف مبارك: أطالب الشارقة بإبعاد لابا ورحيمي عن المنطقة!

نواف مبارك: أطالب الشارقة بإبعاد لابا ورحيمي عن المنطقة!
27 ابريل 2023 16:00

 
علي معالي (الشارقة)

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أكد نواف مبارك لاعب الشارقة الأسبق، والمدرب بمراكز اتحاد كرة القدم، أن مصادر الخطورة في الشارقة أكثر من العين، وقال: إذا نجح «الملك» في إيقاف خطورة «الثنائي الخطير» لابا كودجو وسفيان رحيمي، فإن فرصة الشارقة تصبح كبيرة في الاحتفاظ باللقب.
وأضاف: يتميز الشارقة بوجود أكثر من لاعب خطير مثل كايو لوكاس ودجانيني وباكو ألكاسير ولوان بيريرا وعثمان كمارا، وهم الأكثر قوة وتأثيراً في «الملك» خلال الوقت الراهن.
وأضاف: أخالف رأي 80% من الجماهير الذين يؤكدون أن «الملك» لن يفوز بالمباراة، وأسير عكس التيار في ذلك الأمر لأنني أنتظر رؤية فريق الشارقة مغايراً في النهائي، بل يقدم مباراة قوية، وخسارة الفريق في آخر مباراتين من دروس الكرة، وتجعله يستعيد قواه مرة أخرى، وأن الحلول في الانتصار لدى الشارقة أكثر من العين من خلال الأسماء الموجودة على أرض الواقع.
وأكد نواف مبارك على صعوبة مهمة المدافعين في الفريقين وقال: لدى شاهين عبدالرحمن ومانولاس دور مهم وصعب مع وجود ثنائي في غاية الخطورة لابا ورحيمي، ولابد من الحذر من تحركاتهما المستمرة والمزعجة، وفي المقابل فإن مهمة مدافعي العين أصعب في ظل وجود عناصر متنوعة وقوية، مثل دجانيني وبيريرا وكايو وكمارا وألكاسير وكلهم أوراق مهمة للغاية في يد كوزمين.
وأضاف: المباراة بشكل عام رغم الأجواء المختلفة فيها، يبقى التحضير الذهني هو العنصر المهم الذي يرجح كفة طرف على الآخر، وهي مهمة يدركها تماماً كل مدرب.
وقال: طرفا الملعب لهما دور مهم في المواجهة، وكل فريق به من العناصر ما يجعل السباق مثيراً، مثل سفيان وإيريك في العين، وكايو وكمارا وبيريرا في الشارقة.
وقال: ما زلت أؤكد بأن كايو لوكاس من أقوى اللاعبين الذين يمكنهم صناعة الفارق في المباريات القوية، ومن المتوقع أن تكون المباراة عودة رائعة له، إذا انسجم بشكل جيد مع بقية عناصر الخطورة في «الملك»، خاصة دجانيني.

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