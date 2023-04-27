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برستوفاك مدرباً لمنتخب اليد

برستوفاك مدرباً لمنتخب اليد
27 ابريل 2023 15:00

 
رضا سليم (دبي)

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تعاقد اتحاد اليد مع الفرنسي دانيلو برستوفاك، لتدريب منتخب الرجال حتى 31 مارس 2024، بداية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والتي من المقرر أن تقام من 18 إلى 28 من أكتوبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، والبطولة الآسيوية الحادية والعشرون للرجال التي تقام في يناير 2024، والمؤهلة إلى بطولة العالم للرجال 2025.
ووافق مجلس إدارة الاتحاد برئاسة نبيل عاشور على توصية لجنة المنتخبات الوطنية، بالتعاقد مع برستوفاك، واجتمع فيصل الطواش رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين مع برستوفاك، عضو مجلس إدارة الاتحاد، لوضع ملامح خطة العمل في الفترة المقبلة، والأهداف التي رسمها الاتحاد في تعاقده مع المدرب.
ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مع المدرب خلال الأيام القادمة لدراسة واعتماد الخطط التدريبية استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.
يذكر أن بريستوفاك من أصل مقدوني، ويحمل الجواز الفرنسي، وسبق له قيادة مضر السعودي في الموسم الماضي، وحقق معه الدوري والسوبر، كما سبق له قيادة منتخب مقدونيا من 2019 إلى 2021، بالإضافة إلى تدريب عدد من الأندية المقدونية.

الإمارات
اتحاد كرة اليد
أولمبياد باريس 2024
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