مبخوت «5 نجوم» في استفتاء «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)



واصل علي مبخوت الهداف التاريخي لـ «دورينا» تألقه، مطارداً لقب الهداف، بعدما سجل هدفين في فوز الجزيرة على البطائح 3-1، ضمن «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ويبدو أن الصراع على لقب هداف النسخة الخامسة عشر من دوري المحترفين، بين لابا كودجو مهاجم العين «26 هدفاً»، ومبخوت قائد «فخر أبوظبي» وله «25 هدفاً»، قد انتقلت إلى ساحة جوائز استفتاء شبكة «سبورت فور أوول».

وذلك بعدما حصد مبخوت نجومية «الجولة 24» وكأس سبورت فور أول للمرة الخامسة هذا الموسم، وحصل على أعلى نسبة تصويت 35%، ليتفوق على لابا ماكينة أهداف «الزعيم»، والذي خطف كأس سبورت فور أوول 4 مرات هذا الموسم، كان آخرهم في الجولة الماضية من المسابقة.

وفي فئة أفضل حارس، أكد محمد سالم، حامي عرين دبا أحقيته في الظفر بقفاز الإجادة للجولة الثالثة على التوالي برصيد 73.3%، بعدما أسهم بتصدياته في حصد «النواخذة» أهم 3 نقاط في الموسم، بالفوز على النصر بنتيجة 2-1، والتي قفزت بدبا من مركز الهبوط إلى المركز الثاني العشر، للمرة الأولى هذا الموسم، وقبل جولتين فقط من النهاية.

وكرر حكمنا المونديالي الدولي محمد عبدالله تفوقه للجولة الثانية على التوالي محققاً 77%، وذلك بعدما أدار باقتدار قمة القاع المثيرة بين دبا الفجيرة والنصر.