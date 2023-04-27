الجمعة 28 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تشافي يُطلق «صرخة تحذير»

تشافي يُطلق «صرخة تحذير»
27 ابريل 2023 14:22

 
مدريد (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
جابي أفضل شاب في العالم
«بديل» كورتوا تحت «النيران»!

حذّر تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، أن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لم يُحسم بعد، وذلك بعد تعرضه للخسارة على أرض رايو فايكانو، مهدراً فرصة الابتعاد 14 نقطة عن أقرب منافسيه.
ومُني الفريق الكاتالوني بخسارة أولى في ثماني مباريات بالدوري، ليفوّت فرصة الابتعاد عن ريال مدريد حامل اللقب 14 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية «الليجا».
قال تشافي: يظهر هذا النوع من المباريات صعوبة الفوز بالليغا. أمام خيتافي 0-0، رايو.. كانت مباريات صعبة لم نكن فيها مرتاحين أبداً.
تابع مدرب السد القطري السابق: لم نسيطر على المباراة، لجأنا كثيراً إلى التمرير الطويل، قدمنا مباراة سيئة، لا شيء أكثر من ذلك.
ورغم خسارته 1-2، لا يزال برشلونة يتمتع بأقوى دفاع في الدوري (11 هدفاً في 31 مباراة).
أضاف لاعب الوسط السابق: لم تنته «الليجا» بعد، يجب أن نستحق اللقب، وما كنا نستحقه هو الخسارة، تعيّن علينا الهجوم عبر الأجنحة، الفوز في المبارزات، وهذا كل ما قام به رايو.
أردف تشافي: تقدُّمنا كبير في الترتيب، لكن هذا ليس عذراً، تبقى 21 نقطة على المحك ونحن نملك فارق 11 قبل سبع مباريات على النهاية، لا يمكننا تخفيض الإيفاع الآن.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
تشافي هيرنانديز
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
لانا نسية لدى لقاء دونيكا جرفالا سشوارتز في نيويورك (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
اليوم 01:43
مبنى محترق جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
اليوم 01:43
مدينة الزاوية (أرشيفية)
عربي ودولي
ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©