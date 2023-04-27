«الحفل السابع» في «ملعب الانتصارات» بعد 10 سنوات



سلطان آل علي (دبي)



يستضيف استاد محمد بن زايد «النهائي الكبير» المنتظر بين الشارقة والعين، على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة عام 2023.

ويعود الملعب الذي يحمل الاسم الغالي إلى استضافة نهائي البطولة، بعد 10 سنوات.

ويعد النهائي السابع للكأس الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد، والأول منذ 10 سنوات، عندما تقابل شباب الأهلي والشباب في نهائي «نسخة 2013» الذي لا ينسى، وانتهى 4-3 لمصلحة «الفرسان».

والجدير بالذكر أنّ أول نهائي استضافه «ملعب الانتصارات» جمع الشارقة والعين أيضاً في نسخة 1995، وانتهى بفوز الشارقة بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي.

واستمر النهائي في الملعب نفسه، للعام الثاني على التوالي، عندما تواجه شباب الأهلي والوحدة في «نسخة 1996»، وحققها «الفرسان».

وجاءت الاستضافة الثالثة في «نسخة 2000»، والتي نال فيها الوحدة لقبه الأول في المسابقة، على حساب الوصل بركلات الترجيح.

وفي 2004 استضاف استاد محمد بن زايد لقاء شباب الأهلي والشعب، والذي انتهى لمصلحة أبناء «القلعة الحمراء».

وبعد ذلك بخمس سنوات، عاد نهائي البطولة إلى الملعب الجديد، بحضور العين والشباب، وفاز به «الزعيم».

النهائي الأخير على الملعب جمع بين شباب الأهلي والشباب عام 2013.

ويعادل العين فريق شباب الأهلي، في أنه الأكثر حضوراً في استاد محمد بن زايد، وذلك بواقع 3 نهائيات لكل منهما، في حين أنّ الشارقة يأمل في تكرار ما فعله في النسخة الأولى والوحيدة له في الملعب قبل 28 عاماً.

وتوزعت النهائيات الـ46 على 5 ملاعب مختلفة، يتصدرها ملعب مدينة زايد الرياضية بـ27 نهائياً، ويأتي ثانياً بـ7 نهائيات استاد محمد بن زايد، ثم استاد آل نهيان بـ6 نهائيات، كما استضاف استاد هزاع بن زايد 4 نهائيات، وأخيراً استاد دبي نهائيين في أول نسختين للمسابقة.



النهائيات بملعب الانتصارات

1995-1994: الشارقة والعين

1996-1995: شباب الأهلي والوحدة

2000-1999: الوحدة والوصل

2004-2003: شباب الأهلي والشعب

2009-2008: العين والشباب

2013-2012: شباب الأهلي والشباب