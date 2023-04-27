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«الهبوط المبكر» يهدد فرسان هسبانيا أمام سيتي

«الهبوط المبكر» يهدد فرسان هسبانيا أمام سيتي
27 ابريل 2023 11:24

 
معتصم عبدالله (دبي)


يعود «دوري الدرجة الأولى» إلى الواجهة، مع انطلاق «الجولة 31»، والتي تتركز فيها الأنظار على «صراع الهبوط» الذي يجمع فرسان هسبانيا الأخير بـ 13 نقطة من 28 مباراة، وبينونة صاحب المركز السادس عشر بـ 15 نقطة من 28 مباراة، وسيتي الخامس عشر بـ 22 نقطة من 29 مباراة.
وتفتتح الجولة «الجمعة» بمواجهة منتظرة في «قمة القاع» بين فرسان هسبانيا «المتذيل»، وضيفه سيتي «الخامس عشر»، على ملعب ذا سيفنز في دبي، وتتوقف حظوظ فرسان هسبانيا في المنافسة على البقاء، على الفوز فقط أمام منافسه المباشر سيتي، فيما تعلن نتيجة التعادل أو الخسارة هبوطه الرسمي إلى الدرجة الثانية، وكانت مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت بفوز سيتي 1-0.
ويشهد «دوري الأولى» في الموسم الحالي، والذي يتضمن «34 جولة»، هبوط الفريقين اللذين يحتلان المركزين قبل الأخير والأخير إلى «دوري الثانية» في الموسم المقبل 2023- 2024، مقابل صعود بطل ووصيف دوري الثانية.
وتتواصل مواجهات «الجولة 31» السبت، حيث يلتقي التعاون بضيفه بينونة، والرمس أمام العروبة، فيما يحل
حتا «المتصدر» بـ68 نقطة، ضيفاً على العربي «السادس» برصيد 45 نقطة، ويقف «الإعصار» على مسافة 4 نقاط في الجولات الأربع المتبقية، لحسم تأهله المباشر، من دون النظر إلى نتائج منافسيه دبا الحصن، والإمارات، ومصفوت على التوالي.
ويتجدد في مواجهات ختام الجولة الأحد «سباق الوصافة المثير» الذي يجمع دبا الحصن صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، والإمارات الثالث وله 59 نقطة، ويلعب الأول في ضيافة الحمرية «الخامس» برصيد 58 نقطة على ملعب الأخير بالشارقة، فيما يلتقي «الصقور» مضيفه الذيد «التاسع» وله 37 نقطة.
ويتمسك مصفوت الرابع برصيد 49 نقطة بآماله الضئيلة في صراع الصعود في مواجهة ضيفه جلف أف سي صاحب المركز 13 برصيد 32 نقطة، ويشهد سباق تحسين المراكز مواجهة مسافي «السابع» بـ 43 نقطة، أمام ضيفه الفجيرة «العاشر» وله 36 نقطة.

الفرق المنافسة على الهبوط


15- سيتي «22 نقطة من 29 مباراة»
16- بينونة «15 نقطة من 28 مباراة»
17- فرسان هسبانيا «13 نقطة من 28 مباراة»

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برنامج «الجولة 31»


اليوم
فرسان هسبانيا - سيتي 18:05

غداً
العربي - حتا 18:00
التعاون - بينونة 18:00
الرمس - العروبة 18:00

الأحد
الذيد - الإمارات 18:00
الحمرية - دبا الحصن 18:00
مصفوت - جلف أف سي 18:00
مسافي - الفجيرة 18:00

دوري الدرجة الأولى
حتا
التعاون
الرمس
العروبة
الإمارات
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