جوارديولا منبهر بـ «التفاهم الإستثنائي» بين «الفتى الذهبي» و«الفنان»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



إذا كان مانشستر سيتي قطع خطوة كبيرة، نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بعد فوزه على أرسنال «المتصدر» 4-1، فإن أكثر ما أسعد الإسباني بيب جوارديولا، «الجماعية» الرائعة في أداء فريقه، والأهم من ذلك «التفاهم الاستثنائي» بين مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، ومتوسط ميدانه البلجيكي كيفين دي بروين، حيث أسهم كل منهما في 3 أهداف، دي بروين «هدفين وأسيست» وهالاند «هدف و2 أسيست».

وأنفرد «الفتى الذهبي» النرويجي بلقب الهداف التاريخي لـ «البريميرليج» في موسم واحد من 20 فريقاً، «33هدفاً»، محطماً بذلك رقم المصري محمد صلاح نجم ليفربول «32هدفاً»، بينما أصبح دي بروين ملك «صناعة الأهداف» في إنجلترا «16 أسيست» هذا الموسم.

وأجمع خبراء اللعبة الإنجليز والمعلقون ومحللو المباريات ومذيعوها، على أن «الوحش» النرويجي هالاند يشكل تهديداً خطيراً على كل دفاعات أندية «البريميرلج»، وإنه إذا ما استمر على هذا الحال، سيصل إلى عدد من الأهداف يصعب تحطيمه، ولو بعد عشرات السنين.

كما كالوا وصلات الإطراء والمديح للبلجيكي «الفنان» دي بروين، وثمنوا دوره الفعال في انتصارات «البلومون».

وقال جوارديولا في حديثه لشبكة «بي تي سبورتس»: كان فريقي في منتهى التركيز من الدقيقة الأولى للمباراة وحتى نهايتها، وكان رد فعل اللاعبين رائعاً ولا يصدق في مباراة تمثل أهمية كبرى بالنسبة لحسم لقب «البريميرليج». وأضاف: خلال الشهرين الأخيرين، أثبت اللاعبون، مثلما تعودوا في المواسم السابقة، إنهم يبدأون كل المباريات ورغبة الفوز شعارهم الأول، وأعتقد أن المباريات الثلاث المقبلة «فولهام وويستهام وليدز» ستكون حاسمة، وإذا قمنا خلالها بما ينبغي علينا عمله، سنكون قريبين أكثر من أي وقت مضى، من اللقب.

وقال: ولكن علينا أن نتناول كل مباراة على حدة، ثم نرى ما سيحدث بعد ذلك.

وذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، أن «السيتي» أصبح بدرجة كبيرة سيد قراره، وحاكم مصيره، ويقترب بشدة من لقبه التاسع بطلاً للدوري الإنجليزي، إذ لم يعد يفصله عن أرسنال المتصدر، سوى نقطتين فقط، وما زالت له مباراتان، الفوز بهما يضعه على قمة المسابقة بفارق 4 نقاط.