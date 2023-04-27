جابي أفضل شاب في العالم



أنور إبراهيم (القاهرة)



أعلن المركز الدولي لدراسات الرياضة، والمعروف باسم «مرصد كرة القدم»، قائمة بأفضل عشرة لاعبين شباب تحت 20 سنة، تم اختيارهم استناداً إلى مشاركاتهم مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم خلال عام كامل، وبناءً على مستوى أدائهم في هذه المشاركات.

وشهدت القائمة بعض المفاجآت، منها أن النجم الإنجليزي جودي بيلينجهام لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب الإنجليزي، والذي تسعى أندية عديدة للحصول على خدماته، لم يأت في المركز الأول، وإنما انتزعه منه الإسباني جابي لاعب برشلونة ومنتخب «الروخا»، والذي يتألق بصورة لافتة مع «البارسا».

وتضم القائمة 4 نجوم يلعبون في أندية أميركا الجنوبية، بينما الستة الآخرون يلعبون في أندية أوروبية.

وجاء المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو «19عاماً» لاعب سانتوس في المركز الثالث في «التوب 10»، بينما احتل المراكز من الرابع إلى العاشر أنطونيو سيلفا «البرتغال - بنفيكا» رابعاً، وفيتور روكي «البرازيل - أتليتكو باراناينزي» خامساً، وأليخاندرو بالدي «إسبانيا - برشلونة» سادساً، وميلوس كيركيش «المجر- ألكمار» سابعاً، والثامن البرازيلي إندريك لاعب بالميراس، والذي تم بيعه إلى ريال مدريد، ولكنه مستمر مع فريقه البرازيلي، لحين أن يكمل 18عاماً، والتاسع برازيلي أيضاً، وهو أنجيلو جابرييل مهاجم سانتوس، بينما جاء الألماني يوسوفا موكوكو لاعب بروسيا دورتموند في المركز العاشر.

وحصل الإسباني جابي في نهاية 2022، على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب شاب تحت 20 سنة في العالم، وتفوق الإسباني الشاب وقتها على منافسين أقوياء منهم بيلينجهام «دورتموند»، وإدواردو كامافينجا «ريال مدريد»، وبوكايو ساكا «أرسنال»، وكريم أديمي «دورتموند»، وجمال موسيالا «بايرن ميونيخ» ونونو مينديز «سان جيرمان» وآخرين.