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«النواخذة» بين «النقيضين»

«النواخذة» بين «النقيضين»
27 ابريل 2023 10:53

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

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قطعت إدارة دبا وعداً لجماهير النادي، قبل لقاء اتحاد كلباء، ضمن «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدم رفع «النواخذة» الراية البيضاء، وبالفعل تحول من النقيض إلى النقيض تماماً.
التعادل أمام «النمور» 2-2 منح دبا «النقطة الخامسة» في الدوري، وفي «الجولة 20» نجح الفريق في الفوز خارج ملعبه على بني ياس 2-0، والفوز بعدها على خورفكان بهدف، وأعقب ذلك التعادل مع الوحدة1-1، وتخطي البطائح بهدف، والنصر 2-1، ليصل إلى «النقطة 18»، متساوياً مع البطائح.
لم يخسر «النواخذة» منذ شهر ونصف الشهر، ولو حقق الانتصار في الجولتين يضمن البقاء في «المحترفين»، وهي ترجمة للعهد الذي قطعته الإدارة مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين للجماهير التي وقفت مع «النواخذة» بكل قوة حتى بلوغ «النقطة 18».

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
النصر
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