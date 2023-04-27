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الرياضي

«بديل» كورتوا تحت «النيران»!

«بديل» كورتوا تحت «النيران»!
27 ابريل 2023 10:51

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


أثبتت مباراة جيرونا التي خسرها ريال مدريد 2-4، ضمن «الجولة 31» من الدوري الإسباني «الليجا» أنه لا غنى عن البلجيكي تيبو كورتوا حارساً لعرين «الميرنجي»، وإن بديله الأوكراني أندري لونين «24 عاماً» لا يرقى إلى مستوى الحارس الأول في نادٍ كبير مثل الريال، إذ تلقى 4 أهداف من 5 تسديدات على مرماه، ولم يكن جيداً في الخروج بالكرة من مرماه، وواجه صعوبة أكثر من مرة في تمريرها إلى زميل.
ولم يسلم لونين من انتقادات الجماهير التي لم تستطع أن تمنع نفسها من المقارنة بينه وبين كورتوا الذي موهبة وخبرة بمراحل كبيرة.
وذكرت صحيفة «دياريو آس» الإسبانية إن لونين استقبل هذا الموسم 13 هدفاً في 12 مباراة شارك فيها مع «البلانكوس»، وهي المباريات التي غاب فيها كورتوا بسبب الإصابة، منها 4 مباريات فقط «كلين شيت»، وهي مباريات إليتشي ذهاباً وعودة وخيتافي في «الليجا» ومباراة كاسيرينو «درجة رابعة» في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، وفاز فيها الريال 1-صفر سجله البرازيلي رودريجو.
وينتهي عقد لونين في «صيف 2024»، وعليه أن يقرر ما إذا كان سيبقى مع الريال بديلاً لكورتوا، أم يسعى لخوض تجربة جديدة في مكان آخر.
وإذا لم يجدد عقده هذا الموسم، فإن «الميرنجي» يعرضه للبيع خلال «الميركاتو الصيفي»، الأمر الذي يؤيده بشدة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، حيث تتردد أنباء قوية عن أنه لا يثق في قدراته حارساً من الطراز العالمي.
بدأ أندري لونين المولود في 11 فبراير1999، مسيرته الاحترافية في دنبرو الأوكراني «2016-2017» ومنه إلى زوريا لوهانسك «2017-2018»، وبعدها انضم إلى ريال مدريد عام 2018، مقابل 5. 8 مليون يورو، و5 ملايين إضافات متنوعة، بموجب عقد مدته 6 سنوات، ولكن «الملكي» أعاره 3 مرات إلى ليجانس «2018-2019» وبلد الوليد «2019-2020» وريال أوفيديو «2020» وبعدها استقر به المقام في «السانتياجو برنابيو». 

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ولعب لونين لمنتخبات الشباب الأوكرانية تحت 16و17 و18 و19 و20 و21سنة، وانضم للمنتخب الأول في 2018.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
كورتوا
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