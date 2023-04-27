«السيدة العجوز» يتجرع «كأس العذاب»!

ميلانو (أ ف ب)



بلغ الإنتر المباراة النهائية من كأس إيطاليا في كرة القدم، بفوزه على يوفنتوس بهدف في إياب نصف النهائي، بعدما تعادل الفريقان 1-1 ذهاباً.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب في تورينو، عندما انتزع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو هدفاً للإنتر في الوقت القاتل من ضربة جزاء بعدما كان فريق «السيدة العجوز» متقدماً بهدف لمدافعه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو سجله في الدقيقة 83.

لكن الحسم هذه المرة، كان عبر المدافع فيديريكو دي ماركو الذي سجّل هدف الفوز في الدقيقة 15، عندما وصلته تمريرة بينية رائعة كسرت الدفاع في منطقة الجزاء، من زميله نيكولو باريلا.

وكان يوفنتوس يمني نفسه بالثأر من الإنتر الذي حرمه التتويج بلقب المسابقة العام الماضي، عندما تغلب عليه 4-2 في المباراة النهائية، قبل أن يسقطه في الكأس السوبر 2-1.

وكانت مسابقة الكأس المنقذ الوحيد لموسم الفريقين الحالي على الأقل محلياً، في ظل خروجهما من سباق الفوز بلقب الدوري المهيمن عليه نابولي المغرّد خارج السرب.

لكن يوفنتوس الذي انتعش أخيراً بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده على خلفية فساد مالي وإداري، وبالتالي استعاد مركزه الثالث في جدول الدوري مع 59 نقطة حالياً، لا يزال يحمل أملاً قارياً، وتحديداً في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، إذ يواجه إشبيلية الإسباني ذهاباً وإياباً ليحجز بطاقة النهائي.

في المقابل، يكافح الإنتر لخطف المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وحقق فوزاً مهماً على إمبولي نهاية الأسبوع وعاد إلى سكة الانتصارات بعد، خمس مباريات لم يذق فيها طعم الفوز «أربع هزائم وتعادل».

ويواصل «النيراتسوري» أيضاً مشواره القاري، إذ بلغ نصف نهائي المسابقة الأوروبية الأم على حساب بنفيكا البرتغالي، حيث يلاقي غريمه التاريخي وجاره ميلان.

وفي نصف النهائي الآخر، يحلّ فيورنتينا على أرض كريمونيزي في مسعى إلى بلوغ المباراة النهائية التي وضع فيها قدماً، بفوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين للبرازيلي أرتور كابرال والأرجنتيني نيكولاس جونساليس.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي بعدد مرات التتويج «14»، أمام روما «9»، الإنتر «8»، لاتسيو «7»، وكل من فيورنتينا ونابولي «6».