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برشلونة يسقط بـ «العقدة»!

برشلونة يسقط بـ «العقدة»!
27 ابريل 2023 09:52

 
مدريد (أ ف ب) 

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كرّس رايو فايكانو نفسه مجدداً عقدة لضيفه برشلونة، بفوزه عليه 2-1، ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم التي شهدت أيضاً فوزاً مهماً لأتلتيكو مدريد على ريال مايوركا 3-1.
وسجّل هدفي رايو فايكانو ألفارو جارسيا «19»، وفرانسيسكو جارسيا «53»، فيما أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد «83».
ولم يتمكّن الفريق الكاتالوني من الفوز على فايكانو في آخر أربع مواجهات بينهما.
وقبل خسارة الأربعاء، تعادلا سلباً في ذهاب الدوري هذا الموسم في أغسطس الماضي، وقبلها خسر برشلونة في مناسبتين، الأولى على أرضه بهدف في أبريل الماضي، وبالنتيجة نفسها خارج أرضه في أكتوبر 2021.
وبهذا السقوط الثالث لبرشلونة هذا الموسم، بقي رصيد «البلاوجرانا عند 76 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع رايو فايكانو رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع.
وكان أصحاب الأرض سباقين إلى الهجوم الضاغط منذ بداية المباراة، وسط تألق من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.
لكن فايكانو تمكّن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19، عندما تلقى ألفارو جارسيا تمريرة داخل منطقة الجزاء من سيرخيو كاميلو، فأسكنها في الشباك إلى يسار تير شتيجن.
وحاول برشلونة إدراك التعادل في أكثر من مناسبة، وكان له ذلك في الدقيقة 42، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على ليفاندوفسكي.
ومع بداية الشوط الثاني، نجح فرانسيسكو جارسيا في إضافة الهدف الثاني لرايو فاليكانو في الدقيقة 53، عندما استغل خطأ من الهولندي فرانكي دي يونج، ليقطع منه الكرة، وينطلق، وينفرد بالحارس ويسكن الكرة الشباك.
ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدف تقليص الفارق لـ «البلاوجرانا» في الدقيقة 83، عندما بدأ العادي فرانك كيسيه هجمة سدد من خلالها كرة ارتطمت بالدفاع، فارتدت أمام «ليفا» الذي سدد بقوة في الشباك، لكن ذلك لم يمنع الكاتالونيين من الخسارة التي يبدو أنها نتيجة تراجع الحماسة مع الشعور بأن لقب الدوري بات في المتناول.
واستعاد أتلتيكو مدريد توازنه في الوقت المناسب، وحقق فوزاً مهماً على ضيفه ريال مايوركا 3-1، مستغلاً الخسارة القاسية لجاره اللدود ريال مدريد ليقلّص الفارق معه إلى نقطتين.
وبهذا الفوز، عاد أتلتيكو الذي يحتفل بمرور 120 عاماً على تأسيسه، إلى سكة الانتصارات، بعد سقوطه بهدف نظيف أمام برشلونة المتصدّر في المرحلة الماضية، وحقق الإفادة الكاملة من الخسارة المذلّة لريال مدريد أمام جيرونا 2-4 الثلاثاء.
وبخطفه النقاط الثلاث، عزز أتلتيكو موقعه في المركز الثالث مع 63 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال الثاني، و13 نقطة عن النادي الكاتالوني المتصدّر.
وفي مباراة ثانية أيضاً، استعاد ألميريا طعم الفوز بعد خسارتين متتاليتين، بفوزه على خيتافي 2-1.
ورفع ألميريا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما بقي خيتافي الذي لم يحقق الفوز في خمس مباريات متتالية، في المركز السابع عشر مع 31 نقطة.
وحقق سلتا فيجو أيضاً فوزاً على إلتشي متذيل الترتيب بهدف نظيف.

الدوري الإسباني
برشلونة
رايو فاليكانو
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
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