منتخبنا يشارك في «آسيوية» التجديف الشاطئي

دبي (وام)

يشارك منتخب التجديف الحديث للمرة الأولى في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي، التي تقام بمدينة باتايا التايلاندية خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري. وتضم تشكيلة منتخب الإمارات 8 لاعبين في فئات مختلفة، وهم عهود مصبح سالم في منافسات زوجي مختلط مع اللاعب سعيد جمال الشامسي، فيما يخوض التحدي في منافسات فردي رجال أحمد خميس الحمادي، ويشارك في فئة زوجي رجال الثنائي حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي، وفي منافسات فردي ناشئين زايد عبيد الشامسي، بينما تشهد منافسات زوجي ناشئين مشاركة الثنائي حمد عامر الشامسي، وسلطان أحمد الشامسي.

وحرص الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث على اللقاء مع بعثة المنتخب قبل المغادرة إلى تايلاند، وحثهم على بذل أقصى جهد متمنيا لهم التوفيق والسداد في البطولة. وعبر رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن ثقته في قدرة عناصر المنتخب على تحقيق النجاحات والإنجازات في مختلف التحديات، خاصة أن الاتحاد يسعى لإكسابهم الخبرة والاستفادة من هذا التجمع القاري الكبير.

ووجه الشكر إلى شركاء الاتحاد من الأندية الرياضية في الدولة والتي تسهم بقدر كبير في نشر مفهوم الرياضات البحرية الحديثة وصقل وتقديم المواهب القادرة على تمثيل الوطن في مختلف المحافل.